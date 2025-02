Tutti gli spot di Sanremo 2025: i brand che accendono la pubblicità del Festival

Sanremo 2025 non è solo musica, ma anche un palcoscenico per le grandi campagne pubblicitarie. Ecco gli spot in onda durante il Festival, dai ritorni storici alle nuove creatività firmate dai brand protagonisti

Il Festival di Sanremo 2025, giunto alla sua 75ª edizione, non è solo l’evento musicale più atteso dell’anno, ma anche una delle vetrine pubblicitarie più strategiche per i brand. Con la direzione artistica di Carlo Conti, il palco dell’Ariston torna a essere il fulcro della cultura pop italiana, catalizzando un’enorme attenzione mediatica e, di conseguenza, ingenti investimenti pubblicitari.

Prosegue la strategia di brand integration portata avanti da Rai e Rai Pubblicità, che permette agli sponsor di entrare direttamente nella narrazione del Festival, contribuendo a risultati economici sempre più significativi. Nel 2024, la raccolta pubblicitaria ha superato i 60 milioni di euro, e per questa edizione le previsioni sono ancora più ambiziose.

Alcuni brand hanno già svelato spot ispirati al Festival, altri puntano sulla musica e i suoi protagonisti per costruire narrazioni coinvolgenti, mentre altri ancora sfruttano il picco di attenzione per lanciare nuove campagne inedite. Un fenomeno che, pur con le dovute differenze, richiama il Super Bowl americano, ma con un’identità tutta italiana.

In attesa della prima serata, ecco un’anteprima degli spot pubblicitari che vedremo in onda durante il Festival di Sanremo 2025.

Perlana

Tra i brand che sicuramente vedremo in tv durante il Festival c’è Perlana, che si riconferma main sponsor del Fantasanremo. Il brand di Henkel punta su un mix di nostalgia e freschezza, riportando sul piccolo schermo lo spot lanciato nel 2024. Protagonista? Il suo storico claim: “È nuovo? No, lavato con Perlana”, che torna a far breccia nel cuore degli spettatori. Un tuffo nel passato per celebrare il presente.

Zalando

Zalando si prepara a calcare il palco di Sanremo 2025 con una nuova campagna dal titolo "Cosa mi metto per il tuo palco?", che vede protagonista Madame. Lo spot, ideato dall'agenzia creativa This is Hello, celebra l'amicizia e l'importanza della moda anche lontano dai riflettori. Oltre alla versione TV, Madame presterà la sua voce anche alla declinazione radiofonica della campagna, rendendo il messaggio ancora più coinvolgente.

Generali

Generali torna a Sanremo per il terzo anno consecutivo, confermandosi uno dei main partner del Festival. La compagnia racconterà l'evento anche dalla cornice del "Balconcino Generali" dell'Agenzia di Sanremo, con la voce dell'attrice Caterina Ferioli, protagonista della nuova serie TV Bel Canto. Nel corso del Festival vedremo anche un nuovo spot TV, firmato dall’agenzia creativa VML. Per scoprirlo, non resta che attendere il 10 febbraio.

Eni

Uno degli spot più attesi di Sanremo 2025 è quello di Eni, che con i brand Plenitude ed Enilive si conferma tra i main partner della kermesse. In vista dell’evento, la compagnia ha già lanciato una campagna dedicata al programma fedeltà "Più Insieme", con Virginia Raffaele come madrina d’eccezione. Ma il vero mistero resta il contenuto dello spot che vedremo in onda: la creatività è firmata da TBWA\Italia, e per scoprire eventuali sorprese non resta che aspettare l’inizio del Festival.

E non finisce qui…

Questo è il quadro attuale, ma come ogni anno, molte aziende sceglieranno di svelare le loro pubblicità solo con l’inizio del Festival. Tra i brand che sicuramente vedremo in tv ci sono Suzuki, Tim, Costa Crociere, così come la Regione Liguria e molti altri. Tra i partner ufficiali della kermesse figurano anche Coca-Cola, Veralab e Cioccolato Novi. Anche Conad ha anticipato che Sanremo sarà al centro di un importante investimento pubblicitario.

Intanto, i listini pubblicitari di Sanremo 2025 sono aumentati del 7% rispetto allo scorso anno: per uno spot da 15" in prime time si parla di un investimento tra i 100.000 e i 150.000 euro netti, mentre per le posizioni premium, come i fuori break o i golden minute, il costo può salire ulteriormente.

Il Festival di Sanremo non è solo la festa della musica italiana, ma anche una sfida per i brand: quale spot conquisterà davvero il pubblico?