È on air la campagna di RomaSposa 2023. Firma Condesign

La comunicazione è programmata sul digitale e sui circuiti out of home

Torna l’appuntamento atteso dalle future coppie pronte a convolare a nozze, a Palazzo dei Congressi dal 19 al 22 ottobre torna RomaSposa, il Salone Internazionale della Sposa che propone, da oltre 30 anni, soluzioni per il wedding, tra novità e tendenze. La campagna realizzata da Condesign di Sandro Conte è attiva con una pianificazione OOH capillare di affissioni per le vie della capitale e in tutte le province del Lazio. Non solo, per la comunicazione sono previsti anche spot radiofonici e digital.

La comunicazione della manifestazione è supportata anche dall’attività di ufficio stampa svolta dall’agenzia NewsCast. Protagonista della campagna ADV di questa edizione è una sposa in bianco dai dettagli romantici e legati alla natura. La 59a edizione di RomaSposa è realizzata in collaborazione con Coesione Italia 21-27 Regione Lazio, cofinanziato dall’Unione europea, con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Let’s Marche!, con il patrocinio di Confesercenti Roma e Lazio, Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale e ENIT Agenzia Nazionale del Turismo. Sponsor MSC Crociere, media partner Radio Globo.