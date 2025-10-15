Milano Cortina 2026: tutti gli spot e le iniziative dei brand

Dal prossimo 6 febbraio fino al 22 febbraio, andranno in scena le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La XXV edizione della competizione si svolgerà in diverse sedi del Nord Italia, con cerimonie principali a Milano e Cortina d’Ampezzo e gare distribuite tra Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e altre località alpine, in una kermesse che non rappresenta solo uno dei principali eventi sportivi internazionali, ma anche una piattaforma strategica per i brand, chiamati a misurarsi con un racconto che intreccia sport, territorio, sostenibilità e identità nazionale.

Tra campagne istituzionali, iniziative dei partner ufficiali, progetti editoriali, attivazioni sul territorio e storytelling legati ai valori olimpici, Milano Cortina 2026 si sta configurando come un appuntamento chiave anche per il mercato pubblicitario italiano e internazionale. Un’occasione che consente ai brand di lavorare su visibilità, posizionamento e reputazione, sfruttando un contesto ad alta attenzione mediatica e a forte carica simbolica.

Milano Cortina 2026 si preannuncia così non solo come un grande evento sportivo, ma anche come un laboratorio di comunicazione che coinvolge istituzioni, imprese e territori per raccontare il meglio dell’Italia al mondo.

In questo articolo proponiamo una panoramica (costantemente aggiornata) su spot e iniziative di comunicazione avviate in vista dei Giochi.

Enel

Enel, Electricity Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, ha recentemente lanciato una nuova campagna pubblicitaria che riprende il format “L’energia delle emozioni”. Lo spot, on air su tv e digital, racconta con tono emotivo il percorso di una giovane pattinatrice che, tra difficoltà e momenti di crescita, incarna l’idea di una forza invisibile che spinge chi crede nei propri sogni, l’energia delle emozioni che collega sport e vita quotidiana. Enel è inoltre impegnata nella fornitura di energia elettrica ai siti di gara e supporta iniziative come il Milano Cortina 2026 Sport Village insieme ad altri partner come Samsung (Piazza Duomo) per avvicinare il pubblico alle discipline olimpiche. Leggi qui.

ENI

Eni ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La campagna integrata multicanale dedicata, pensata e realizzata dall’agenzia Tbwa\Italia, nasce dall'idea di è far vivere l'emozione degli sport invernali proprio a tutti, anche agli abitanti del luogo meno nevoso d’Italia: Cozzo Spadaro, la frazione di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, dove non nevica (quasi) mai. Qui i dettagli

Intesa Sanpaolo

Il gruppo bancario ha attivato una campagna pubblicitaria integrata per sottolineare il sostegno duraturo allo sport olimpico e paralimpico, con ambassador come Roberto Bolle e Jasmine Paolini. Lo storytelling collega momenti storici delle imprese italiane alle emozioni dei giochi invernali, su tv, stampa, affissioni e digital. Guarda qui

Leonardo

Leonardo, tra i Premium Partner dell’evento, ha diffuso il proprio nuovo spot istituzionale legato a Milano Cortina 2026, sottolineando il ruolo del gruppo nei sistemi di comunicazione avanzati mission-critical che supporteranno l’organizzazione tecnica dei Giochi. La partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026 si inserisce in una strategia di comunicazione che valorizza l’expertise italiana nel settore dell’aerospazio e della difesa applicata a un evento globale: Leonardo fornirà infatti sistemi di radio e comunicazione multi-tecnologia e multi-utente per garantire sicurezza, coordinamento e efficienza operativa durante tutto il periodo di competizioni.

Coca-Cola

Storico partner del Movimento Olimpico, Coca-Cola ha proposto una campagna ticketing in cui, acquistando prodottidel gruppo beverage, si potevano vincere biglietti per vivere dal vivo alcune gare dei Giochi, supportata da una pianificazione su tv, radio, social e out-of-home. L'iniziativa è solo una delle tante attività programmate in vista dell'evento olimpico, per la realizzazione delle quali la società ha deciso di affidarsi ad un articolato team di agenzie. Scopri qui il piano marketing di Cola-Cola per Milano Cortina 2026

Prosecco DOC

Il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC ha lanciato una comunicazione dedicata ai valori di convivialità e condivisione, rilanciando il proprio ruolo di Official Sparkling Wine di Milano Cortina 2026 attraverso spot e affissioni che celebrano il prodotto come simbolo di unione e inclusività. Leggi qui

Lilly Italia

In occasione dell’annuncio della sponsorship di Milano Cortina 2026, Lilly Italia ha dato il via a “Get Better”, la nuova campagna pubblicitaria integrata firmata da Wieden+Kennedy con la pianificazione gestita da Zenith Italy- Il progetto di comunicazione ha debuttato ad ottobre 2025 in televisione, su circuiti OOH, DOOH, su stampa e digital (Connected TV, video, display, social e search), con un messaggio che va oltre la salute, per abbracciare un concetto più ampio di benessere e libertà.

Valtellina Taste of Emotion

Il distretto agroalimentare della Valtellina, sponsor ufficiale, ha lanciato lo spot “In Valtellina. È tutto qui”, in onda su tv e piattaforme digitali per raccontare le eccellenze territoriali attraverso immagini evocative di paesaggi, piste da sci, terme e produzioni DOP/IGP. Qui i dettagli

Il Trentino

Trentino Marketing saluta l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 (di cui è partner) con uno spot di Ogilby Italia pieno di empatia e capace di strappare un sorriso allo spettatore. La pubblicità, pianificata da Mindshare, è on air dal 4 gennaio 2026 in tv, radio, stampa e digital. Il film mette al centro la comunità della Val di Fiemme che con i suoi stadi iridati sarà Host Venue per le discipline nordiche - Sci di Fondo, Combinata Nordica, Salto Speciale - oltre che per le Paralimpiadi di Fondo e Biathlon. Leggi qui

Grana Padano

La campagna olimpica del Consorzio Grana Padano, sponsor dei Giochi invernali, ha per protagoniste due icone dello sport e dello sci italiano, Sofia Goggia e Federica Brignone. La comunicazione ha rappresentato per il consorzio l'occasione di mettere in atto un'importante svolta strategica, passando dal concetto di “Fatto Bene” a quello di “Fa Stare Bene”, sempre nell’ambito del racconto del brand come “L’Emozione Italiana”, con l’enfasi sull’essere simbolo di benessere e condivisione in ogni momento di consumo. Leggi qui

Caffè Vergnano

Caffè Vergnano ha sviluppato un progetto integrato di comunicazione che include uno spot da 30 secondi pianificato su tv, radio e social durante i Giochi, una campagna di brand rivisitata per l’occasione e attivazioni esperienziali sul territorio, come i coffee corner ricavati da cabinovie dismesse e packaging in edizione limitata. Queste iniziative fanno parte del posizionamento globale del marchio e del rafforzamento dell’esperienza del caffè italiano in contesti internazionali. Qui i dettagli

Herbalife

Herbalife ha costruito una strategia di comunicazione legata a Milano Cortina 2026 che va oltre la semplice sponsorizzazione, concentrandosi su attivazioni locali e campagne social. Tra le novità previste per il 2026 c’è il lancio del profilo TikTok, contenuti ad hoc sui social media e iniziative di engagement che coinvolgeranno ambassador sportivi come Massimiliano Rosolino. Il brand sta lavorando a iniziative esperienziali in zone centrali come Milano, con focus su comunità e stile di vita sano — con un aumento del budget marketing del 5% rispetto all’anno precedente. Qui i dettagli

IDM Alto Adige

IDM Alto Adige ha supportato la sponsorizzazione olimpica con una campagna pubblicitaria articolata in tre flight pianificati da BRV7 e Phd. La campagna, già on air, è veicolata su digital, connected TV e stampa, e punta a valorizzare l’identità enogastronomica del territorio portando i prodotti DOP/IGP altoatesini sotto i riflettori nell’ambito delle Olimpiadi, con Anterselva, sede delle gare di biathlon, come palcoscenico idealmente simbolico. Leggi qui

Gruppo FS

Il Gruppo FS Italiane sostiene Milano Cortina 2026 in qualità di Mobility Premium Partner, con una campagna pubblicitaria istituzionale che celebra i valori sportivi e l’impegno per una mobilità sostenibile e inclusiva. Lo spot è on air sui principali canali e richiama l’impegno di FS per potenziare i collegamenti ferroviari e facilitare gli spostamenti durante l’evento, con un focus particolare sull’accessibilità e la sostenibilità del sistema di trasporto. Qui i dettagli

Fiera Milano

Fiera Milano è entrata nella squadra dei partner di Milano Cortina 2026 mettendo a disposizione gli spazi del polo fieristico di Rho per alcune delle competizioni più attese, come Speed Skating e Hockey su ghiaccio. Il Centro Congressi Allianz all’interno del polo ospiterà inoltre gli organi di stampa italiani e internazionali, contribuendo in modo significativo all’organizzazione e alla logistica dell’evento olimpico. Leggi qui

A2A

A2A, partner domestico dell’evento, ha celebrato la sua partecipazione a Milano Cortina 2026 con campagne pubblicitarie dedicate, con una creatività che punta sui valori dello sport e sulle silhouette degli atleti. L’accordo con la Fondazione non solo sottolinea il supporto all’organizzazione delle Olimpiadi, ma rafforza anche il legame col territorio lombardo che il gruppo rappresenta. Leggi qui

Powerade

Powerade ha lanciato una campagna dedicata con due nuovi ambassador, Federica Brignone e René De Silvestro, protagonisti di contenuti esclusivi ispirati al tema “Pause is Power to Perform”, che valorizza le pause come momento di forza, resilienza e performance. I materiali saranno veicolati attraverso attività digitali e social, con l’obiettivo di raccontare i valori di impegno sportivo legati ai Giochi. Guarda qui

Allianz

Allianz ha portato on air una campagna pubblicitaria per Milano Cortina 2026 con uno storytelling che alterna scene di preparazione agonistica a momenti della vita quotidiana, sottolineando come i valori di dedizione e determinazione siano rilevanti anche per il pubblico di tutti i giorni. Gli spot, con tre ambassador azzurri, sono pianificati su tv nazionali, satellitari e digital, con l’obiettivo di raggiungere oltre 30 milioni di italiani. Guarda qui

ITA Airways

La compagnia ha lanciato una campagna pubblicitaria multicanale, ideata da VML Italy e pianificata su TV, streaming, web e social, che mette al centro valori condivisi come dedizione e aspirazione. Parallelamente, è stato attivato il concorso “Destinazione Milano Cortina 2026”, che offre la possibilità ai partecipanti di vincere premi mensili e finali legati all’esperienza dei Giochi, rafforzando così l’engagement dei passeggeri e del pubblico. Leggi qui

VISA

Visa, insieme a Intesa Sanpaolo, ha supportato Milano Cortina 2026 con una campagna pubblicitaria creativa realizzata con l’uso dell’intelligenza artificiale, on air su TV, digital e social (guardala qui). Al centro della campagna, e del concorso collegato “Vinci grazie a Visa”, c’è l’idea di avvicinare il pubblico alle emozioni delle Olimpiadi invernali e premiare i titolari di carte con biglietti e pacchetti hospitality per l’evento. Leggi di più qui