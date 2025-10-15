Olimpiadi, Eni apre a Milano il Winter Village per parlare di sport e sostenibilità

Fino al 15 marzo, l’area esterna di Piazza Città di Lombardia a Milano si trasforma in un villaggio diffuso dedicato al gioco, agli sport invernali e alla sostenibilità: è l’Eni Winter Village, iniziativa realizzata da Eni in collaborazione con la Regione Lombardia in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Dopo avere scandito l’avvicinamento ai Giochi sia come Presenting Partner del viaggio della Torcia Olimpica sia con un’articolata campagna pubblicitaria, sempre dedicata al tema del “viaggio”, firmata da TBWA\Italia, la compagnia energetica è ora pronta ad accogliere il pubblico al Winter Village con una ricca serie di esperienze.

Ci sono un simulatore di discesa su snowboard, un pavimento interattivo per sfidarsi in una battaglia con palle di neve virtuali e una pista di sci di fondo urbana realizzata con materiali prodotti da Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi) che, grazie ai suoi polimeri innovativi, ha sviluppato una soluzione che rende possibile sciare anche in città.

E ancora: un memory game che mette in relazione i valori dello sport con quelli del mondo energetico, un quiz per scoprire i prodotti Enilive che hanno contribuito a incrementare la sostenibilità di Milano Cortina 2026, un’esperienza immersiva di Plenitude che, attraverso interazioni multisensoriali, ricaricherà il pubblico e una vasca di palline per i più piccoli, realizzate da Versalis in plastica che in parte deriva da materia prima rinnovabile.

Un diversificato programma di iniziative, dunque, con cui Eni intende celebrare lo sport come linguaggio universale, capace di unire diverse culture e ispirare partecipazione, inclusione e passione, valorizzando la sua partnership con il grande evento sportivo.