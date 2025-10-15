Olimpiadi: gli abitanti di Cozzo Spadaro arrivano a Cortina nel nuovo spot di ENI

In occasione dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, di cui il gruppo è Premium Partner, Eni ha avviato venerdì 6 febbraio la pianificazione del secondo spot della sua campagna pensata per i Giochi (leggi qui).

Il viaggio degli abitanti di Cozzo Spadaro, la frazione di Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, dove non nevica (quasi) mai, verso Cortina continua. Lo scenario però cambia, perché la neve ora è finalmente realtà L’emozione più grande? Viverla insieme agli abitanti di Cozzo Spadaro, a Valentina Marchei, olimpionica di pattinaggio di figura, e a Virginia Raffaele, volto e testimonial di Eni dal 2024 e voce narrante di questa campagna.

L’agenzia creativa di Eni è Tbwa\Italia, mentre per l’amplificazione social e digital il gruppo enerathico lavora con il tema di agenzie EY+MC Saatchi. Il planning è gestito da Carat.