Sport e innovazione: i protagonisti del mercato a confronto nella terza edizione di Azerion Arena

Il legame tra tecnologia, dati e narrazione sportiva è stato il cuore della round table organizzata a Milano da Azerion Italia

Il mondo della comunicazione digitale corre veloce, ma quello dello sport sembra essere un terreno su cui le innovazioni trovano un’applicazione particolarmente efficace. È stato questo il tema centrale della terza edizione di Azerion Arena, l’evento firmato da Azerion Italia che negli scorsi giorni, nella prestigiosa cornice di Piazza Città di Lombardia (Casa Lombardia 2026) a Milano, ha riunito esperti del settore per una tavola rotonda dedicata al futuro della media experience.

Moderati da Sergio Amati, Direttore Generale di IAB Italia, i rappresentanti di diverse realtà del mercato – dall'editoria al banking al mass market – hanno discusso di come l’innovazione stia ridisegnando il contatto con l'utente finale.

Il valore dei dati e della tecnologia

Al centro del dibattito, il ruolo cruciale dei dati come bussola per orientarsi in un mercato in costante trasformazione. Un’evoluzione che, per Nicolò Palestino, Country Manager di Azerion Italia, passa attraverso la condivisione di visioni differenti: «Oggi abbiamo avuto il piacere di incontrarci per un tavolo di confronto con punti di vista diversi sul mercato, ma con un filo conduttore: sport e innovazione digitale, cercando di capire come i protagonisti del mercato interpretano l'innovazione e il contatto col mondo sportivo».

Dello stesso avviso Claudio Gervasoni, Founder di Sportoutdoor24.it, che sottolinea come la tecnologia debba però essere sempre accompagnata dall'elemento umano: «Innovazione tecnologica e dati sono fondamentali per gli editori digitali, ma noi continuiamo a pensare che, pur essendo essenziali per capire il sentiment, debba poi esserci un’interpretazione e una sensibilità autoriale».

Che lo sport sia un'avanguardia per l'intero ecosistema è emerso chiaramente nel corso della mattinata: lo sport non è solo un evento da seguire, ma un comportamento sociale da studiare. «Lo sport è un laboratorio di trasformazione: la fruizione oggi sta evolvendo in tante direzioni, è più frammentata, veloce e disintermediata - spiega Davide Tammaro, Head of Brand, Corporate Communication & Sustainability di Banca Ifis -. Sono comportamenti che rileviamo attraverso il nostro osservatorio sullo Sport System, che racconta i trend dello sport anche nel mondo della comunicazione».

Per le aziende, l'obiettivo resta l'efficacia del messaggio nei giusti contesti. «In Essity l'innovazione digitale è al centro - afferma William Funk, Media Effectiveness Manager di Essity Italia -. Adottiamo differenti tecnologie per misurare l'efficacia della comunicazione e individuare i contesti corretti nei quali raggiungere i consumatori, privilegiando gli ambienti che loro stessi prediligono».

Quel che è certo è che l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni è stata impressionante e il mondo dello sport non è immune da questa rivoluzione, «anzi, è un contesto dove le tecnologie vengono testate - sottolinea Sergio Amati, Direttore Generale di IAB Italia -. Tutto questo contribuisce a cambiare il modo in cui le persone fruiscono degli eventi sportivi, basandosi su dati che devono essere raccolti nel rispetto della privacy per venire incontro alle passioni delle persone».

Guarda il video completo in apertura dell'articolo.