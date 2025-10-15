Sanremo Extrafestival, ecco i partner del media hub delle radio del Gruppo Mediaset

Cinque giorni di musica, intrattenimento e attività interattive nella cornice di Villa Nobel con Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba

Anche quest’anno le radio del Gruppo Mediaset - Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba - insieme a Radio Divina e Lady Radio, anch’esse facenti parte dell’offerta commerciale di Digitalia ‘08, saranno presenti a Sanremo a Villa Nobel.

A partire da martedì 24 febbraio gli artisti in gara e gli ospiti del Festival di Sanremo saranno di casa a Sanremo Extrafestival, un hub radio-social-tv dove potranno raccontarsi attraverso le radio, le attività speciali digital e social e le iniziative dei partner.

I conduttori delle emittenti trasmetteranno tutti i giorni in diretta e intervisteranno gli artisti all’interno della Villa. Il pubblico potrà accedere liberamente al parco. Qui, oltre ad assistere alle interviste di Radio 105, tutti potranno prendere parte alle attività organizzate dai numerosi partner che hanno creduto nel progetto.

Vecchio Amaro del Capo e Cinzano, presenti fin dalla prima edizione dell'evento, daranno vita a un incontro che unisce storia, carattere e convivialità. I vermouth e le bollicine di Cinzano accompagneranno pranzi e cene, dall’aperitivo al dessert. Insieme a loro, Vecchio Amaro del Capo servito ghiacciato a -20°C. La proposta si completa con una drink list d’eccezione che vede protagonisti Vecchio Amaro del Capo, con Capo Arrabbiato Spritz e Capo Tonic, e Cinzano Vermouth in interpretazioni contemporanee dell’aperitivo.

Il franchising di parrucchieri Compagnia della Bellezza in collaborazione con L’Oréal Professionnel sarà presente a Villa Nobel nella Beauty Lounge, per preparare gli hairlook di artisti, personaggi radiofonici e talent. Nel giardino della Villa verrà allestita inoltre una glassbox aperta al pubblico, dove da martedì 24 a sabato 28, dalle 10 alle 17:30, sarà possibile provare una hair experience on the go con gli esperti di Compagnia della Bellezza e ricevere uno special gift firmato Metal Detox di L'Oréal Professionnel.

Come le emittenti presenti a ExtraFestival, anche Disney+ celebra la musica con “Disney+ Stick the Hit – Sanremo Custom Lab”, un format che unisce le emozioni delle canzoni a quelle delle storie più amate disponibili sulla piattaforma. I conduttori di tutte le radio inviteranno le persone all’ascolto a visitare il Custom Lab, situato nella città di Sanremo, uno spazio esperienziale dedicato alla creatività e alla celebrazione delle storie più grandi. Al suo interno i visitatori potranno personalizzare t-shirt o tote bag, distribuite gratuitamente, con una selezione di patch in edizione limitata e ispirate ad alcuni dei titoli più amati disponibili su Disney+.

Dr Automobiles con il brand Tiger, e con il suo modello Tiger Eight, sarà l’official car di “ExtraFestival” e permetterà agli ospiti di Villa Nobel di spostarsi per tutta Sanremo in modo confortevole. La Tiger Eight sarà esposta nel parco di Villa Nobel.

Eni, Enilive e Plenitude saranno presenti con una campagna sulle radio del gruppo e sui social e con alcune brandizzazioni degli spazi della villa e del suo giardino.

Fria porta nella Beauty Lounge dell'ExtraFestival tutta l’innovazione della sua linea korean beauty ispirata ai rituali coreani, reinterpretata con qualità e produzione Made in Italy e Made in Korea. Oltre all’esclusiva Area Beauty, Fria sarà presente a Villa Nobel nello spazio aperto al pubblico con attività di sampling e momenti di engagement animati da originali “mascotte” ispirate ai prodotti iconici del brand.

Torna a Sanremo all’ExtraFestival di RadioMediaset Harley-Davidson per promuovere la seconda edizione dell’Harley-Davidson Music Contest, il concorso dedicato alle band emergenti che quest’anno mette in palio l’opportunità di esibirsi agli eventi Europei: Spring Rally di Senigallia e all’European Bike Week di Faaker See in Austria. Harley-Davidson esporrà a Villa Nobel il nuovo modello Street Glide Limited.

Lindt & Sprüngli rinnova la propria presenza all'evento, confermando per il quarto anno consecutivo il legame con uno degli appuntamenti più iconici del periodo del Festival. Durante le serate, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi nell’eccellenza del mondo Lindt: saranno guidati dal Maître Chocolatier Lindt Mattia, protagonista di una dimostrazione in cui realizzerà dal vivo il Lindor e presenterà una golosa sorpresa esclusiva per gli ospiti.

Altra conferma, per il terzo anno consecutivo è quella di Motorola, che animerà la settimana musicale per eccellenza da Villa Nobel, e, attraverso i suoi canali social, offrirà contenuti esclusivi e una prospettiva inedita sulla kermesse. Inoltre, il brand scenderà per le strade di Sanremo in una forma del tutto nuova: un'installazione mobile firmata dal creativo Mr. Moon, che celebrerà l'unione tra la musica e il calcio.

Il brand di cosmetica Narika avrà una propria postazione all’interno della Beauty Lounge di Villa Nobel. Tornerà per il quinto anno consecutivo, Privitera Eventi nella Greenhouse La Fenice, all'interno della villa.

Di seguito i partner tecnici: Acqua Maniva, Chateau d’Ax, Heineken, La Collina dei Ciliegi e Verzì Caffè.

Infine, per il terzo anno consecutivo Regione Puglia è partner istituzionale, confermando la propria presenza per valorizzare le eccellenze del suo territorio e il sostegno ai suoi talenti.