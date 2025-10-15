Il Trentino si prepara ad accogliere il mondo. Firma Ogilvy

Trentino Marketing torna in TV insieme a Ogilvy Italia per salutare l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e lo fa con uno spot pieno di empatia e capace di strappare un sorriso allo spettatore.
La pubblicità, pianificata da Mindshare, prevede una declinazione tv dal 4 gennaio 2026, radio, stampa e digital. Il film mette al centro la comunità della Val di Fiemme che con i suoi stadi iridati sarà Host Venue per le discipline nordiche - Sci di Fondo, Combinata Nordica, Salto Speciale - oltre che per le Paralimpiadi di Fondo e Biathlon.
I volti della campagna sono proprio le volontarie e i volontari della Valle, che si occuperanno in prima persona di accogliere atlete, atleti e visitatori tra cime innevate e paesaggi dolomitici durante i Giochi.
Ideato da Ogilvy Italia e prodotto da Haibun con la regia di Valerio Musilli, il film ritrae una riunione dei veri local che si esercitano a dire “benvenuti“ in lingue diverse, tra sorrisi, errori e complicità. Un gesto semplice che nella sua coralità, diventa il simbolo di un Trentino aperto, inclusivo e caloroso, pronto ad abbracciare il mondo intero.
Ecco il video:
Giordano Curreri e Marco Geranzani, direttori creativi di Ogilvy, affermano: “Questo è più di un semplice spot: è un piccolo, grande progetto che mette sotto i riflettori i valori e l’umanità di una comunità e di una regione che, da sempre, fa dell’accoglienza uno dei suoi punti di forza. Ma non siamo sorpresi, quando c’è un rapporto sincero, collaborativo e pieno di stimoli reciproci fra cliente e agenzia come quello fra Trentino Marketing e Ogilvy, il risultato è sempre entusiasmante”.
L’autenticità dei personaggi racconta un territorio che ha fatto dell’ospitalità una cifra identitaria, trasformando l’attesa dell’evento in un’occasione per rafforzare il senso di comunità e condividere un messaggio universale: qui ogni persona è la benvenuta.
ECCO I CREDITI DELLA CAMPAGNA
Sono diversi i professiomisti che hanno preso parte al progetto
AGENCY: Ogilvy Italia
- President & Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo
- Creative Directors: Giordano Curreri e Marco Geranzani
- Creative Team: Giulia Richetta e Ilaria Vallone
- Client Lead: Laura Mora
- Account Executive: Elena Mantovani
- Head of Strategy: Luca Tapognani
- Senior Strategist: Silvia Tasso
- Head of Production: Sanam Bartoletti
CDP: Haibun
- Production company: Haibun
- Executive producer: Lorenzo Alaimo
- Producer: Valentina Antolini
- Head of production: Max Mellano
- Ass. Producer: Rebecca Ferrari
- Director: Valerio Musilli
- AD: Marcello Calvesi
- Dop: Karim Andreotti
- Set design: Luca Vitetta
- Styling: Fiora Lombardi
- Hair & Make Up: Lucia Santorsola
- Crew & EQ rental: MovieChrome
- Sound eng: Massimiliano Santillo & ass. Riccardo Barbaro
Centro Media: Mindshare