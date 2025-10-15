  • Programmatic
07/01/2026
di Annalisa Pomponio

Il Trentino si prepara ad accogliere il mondo. Firma Ogilvy

La campagna “Benvenuti in Trentino”, pensata per Milano-Cortina 2026, è pianificata da Mindshare su diversi canali di comunicazione, tra cui TV, radio, stampa e digital

copertina(177).png

Trentino Marketing torna in TV insieme a Ogilvy Italia per salutare l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e lo fa con uno spot pieno di empatia e capace di strappare un sorriso allo spettatore.  


La pubblicità, pianificata da Mindshare, prevede una declinazione tv dal 4 gennaio 2026, radio, stampa e digital. Il film mette al centro la comunità della Val di Fiemme che con i suoi stadi iridati sarà Host Venue per le discipline nordiche - Sci di Fondo, Combinata Nordica, Salto Speciale - oltre che per le Paralimpiadi di Fondo e Biathlon.  

LEGGI ANCHE: TUTTE LE INIZIATIVE PER MILANO-CORTINA 2026

I volti della campagna sono proprio le volontarie e i volontari della Valle, che si occuperanno in prima persona di accogliere atlete, atleti e visitatori tra cime innevate e paesaggi dolomitici durante i Giochi. 

Ideato da Ogilvy Italia e prodotto da Haibun con la regia di Valerio Musilli, il film ritrae una riunione dei veri local che si esercitano a dire “benvenuti“ in lingue diverse, tra sorrisi, errori e complicità. Un gesto semplice che nella sua coralità, diventa il simbolo di un Trentino aperto, inclusivo e caloroso, pronto ad abbracciare il mondo intero. 

Ecco il video:

Giordano Curreri e Marco Geranzani, direttori creativi di Ogilvy, affermano: “Questo è più di un semplice spot: è un piccolo, grande progetto che mette sotto i riflettori i valori e l’umanità di una comunità e di una regione che, da sempre, fa dell’accoglienza uno dei suoi punti di forza. Ma non siamo sorpresi, quando c’è un rapporto sincero, collaborativo e pieno di stimoli reciproci fra cliente e agenzia come quello fra Trentino Marketing e Ogilvy, il risultato è sempre entusiasmante”. 

L’autenticità dei personaggi racconta un territorio che ha fatto dell’ospitalità una cifra identitaria, trasformando l’attesa dell’evento in un’occasione per rafforzare il senso di comunità e condividere un messaggio universale: qui ogni persona è la benvenuta.   

ECCO I CREDITI DELLA CAMPAGNA

Sono diversi i professiomisti che hanno preso parte al progetto
 
AGENCY: Ogilvy Italia 

  • President & Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo 
  • Creative Directors: Giordano Curreri e Marco Geranzani 
  • Creative Team: Giulia Richetta e Ilaria Vallone 
  • Client Lead: Laura Mora 
  • Account Executive: Elena Mantovani 
  • Head of Strategy: Luca Tapognani 
  • Senior Strategist: Silvia Tasso 
  • Head of Production: Sanam Bartoletti 

CDP: Haibun  

  • Production company: Haibun 
  • Executive producer: Lorenzo Alaimo  
  • Producer: Valentina Antolini  
  • Head of production: Max Mellano  
  • Ass. Producer: Rebecca Ferrari  
  • Director: Valerio Musilli 
  • AD: Marcello Calvesi 
  • Dop: Karim Andreotti 
  • Set design: Luca Vitetta 
  • Styling: Fiora Lombardi 
  • Hair & Make Up: Lucia Santorsola 
  • Crew & EQ rental: MovieChrome 
  • Sound eng: Massimiliano Santillo & ass. Riccardo Barbaro  

Centro Media: Mindshare 

 

