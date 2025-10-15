Il Trentino si prepara ad accogliere il mondo. Firma Ogilvy

La campagna “Benvenuti in Trentino”, pensata per Milano-Cortina 2026, è pianificata da Mindshare su diversi canali di comunicazione, tra cui TV, radio, stampa e digital

Trentino Marketing torna in TV insieme a Ogilvy Italia per salutare l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, e lo fa con uno spot pieno di empatia e capace di strappare un sorriso allo spettatore.



La pubblicità, pianificata da Mindshare, prevede una declinazione tv dal 4 gennaio 2026, radio, stampa e digital. Il film mette al centro la comunità della Val di Fiemme che con i suoi stadi iridati sarà Host Venue per le discipline nordiche - Sci di Fondo, Combinata Nordica, Salto Speciale - oltre che per le Paralimpiadi di Fondo e Biathlon.

I volti della campagna sono proprio le volontarie e i volontari della Valle, che si occuperanno in prima persona di accogliere atlete, atleti e visitatori tra cime innevate e paesaggi dolomitici durante i Giochi.

Ideato da Ogilvy Italia e prodotto da Haibun con la regia di Valerio Musilli, il film ritrae una riunione dei veri local che si esercitano a dire “benvenuti“ in lingue diverse, tra sorrisi, errori e complicità. Un gesto semplice che nella sua coralità, diventa il simbolo di un Trentino aperto, inclusivo e caloroso, pronto ad abbracciare il mondo intero.

Ecco il video:

Giordano Curreri e Marco Geranzani, direttori creativi di Ogilvy, affermano: “Questo è più di un semplice spot: è un piccolo, grande progetto che mette sotto i riflettori i valori e l’umanità di una comunità e di una regione che, da sempre, fa dell’accoglienza uno dei suoi punti di forza. Ma non siamo sorpresi, quando c’è un rapporto sincero, collaborativo e pieno di stimoli reciproci fra cliente e agenzia come quello fra Trentino Marketing e Ogilvy, il risultato è sempre entusiasmante”.

L’autenticità dei personaggi racconta un territorio che ha fatto dell’ospitalità una cifra identitaria, trasformando l’attesa dell’evento in un’occasione per rafforzare il senso di comunità e condividere un messaggio universale: qui ogni persona è la benvenuta.

ECCO I CREDITI DELLA CAMPAGNA

Sono diversi i professiomisti che hanno preso parte al progetto



AGENCY: Ogilvy Italia

President & Chief Creative Officer: Giuseppe Mastromatteo

Creative Directors: Giordano Curreri e Marco Geranzani

Creative Team: Giulia Richetta e Ilaria Vallone

Client Lead: Laura Mora

Account Executive: Elena Mantovani

Head of Strategy: Luca Tapognani

Senior Strategist: Silvia Tasso

Head of Production: Sanam Bartoletti

CDP: Haibun

Production company: Haibun

Executive producer: Lorenzo Alaimo

Producer: Valentina Antolini

Head of production: Max Mellano

Ass. Producer: Rebecca Ferrari

Director: Valerio Musilli

AD: Marcello Calvesi

Dop: Karim Andreotti

Set design: Luca Vitetta

Styling: Fiora Lombardi

Hair & Make Up: Lucia Santorsola

Crew & EQ rental: MovieChrome

Sound eng: Massimiliano Santillo & ass. Riccardo Barbaro

Centro Media: Mindshare