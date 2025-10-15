In diretta con il direttore di Engage Simone Freddi, per uno sguardo sul Festival di Sanremo che va oltre il palco dell’Teatro Ariston. Sanremo non è solo uno show tv: è una piattaforma fisica, digitale ed esperienziale, il momento dell’anno in cui pubblicità, intrattenimento e territorio si sovrappongono creando un ecosistema unico per i brand.

Da oggi e per tutta la settimana vi racconteremo Sanremo dal punto di vista delle marche, perché accanto allo show musicale si muove un universo di attivazioni, eventi e strategie di comunicazione. L’attesa è trepidante: manca ormai meno di 24 ore all’inizio ufficiale del 76esimo Festival.

TUTTO SU SANREMO 2026