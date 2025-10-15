  • Programmatic
23/02/2026

In diretta da Sanremo, l’evento mediatico più importante d’Europa

In collegamento con Simone Freddi, direttore d'Engage

In diretta con il direttore di Engage Simone Freddi, per  uno sguardo sul Festival di Sanremo che va oltre il palco dell’Teatro Ariston. Sanremo non è solo uno show tv: è una piattaforma fisica, digitale ed esperienziale, il momento dell’anno in cui pubblicità, intrattenimento e territorio si sovrappongono creando un ecosistema unico per i brand. 

Da oggi e per tutta la settimana vi racconteremo Sanremo dal punto di vista delle marche, perché accanto allo show musicale si muove un universo di attivazioni, eventi e strategie di comunicazione. L’attesa è trepidante: manca ormai meno di 24 ore all’inizio ufficiale del 76esimo Festival. 

