Il Trentino è official destination sponsor dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

Trentino Marketing è lo sponsor ufficiale di destinazione turistica di Fondazione Milano Cortina 2026, di cui è ceo Andrea Varnier: il Trentino è quindi protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali sia sul piano sportivo che promozionale.

"Essere parte attiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - afferma Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing - rappresenta per il Trentino una straordinaria occasione di visibilità. In virtù della sponsorizzazione al Trentino viene concesso il diritto di promuoversi come destinazione turistica valorizzando il proprio marchio e quello dei prodotti Dop e Igp selezionati accostandoli a quello di Milano Cortina 2026”.

Con una lunga tradizione negli sport invernali e un patrimonio di ospitalità radicato nelle comunità locali, il Trentino si propone come una destinazione in cui lo sport è parte integrante dell’identità territoriale. Il legame tra il Trentino e l'evento sportivo si fonda su una partecipazione attiva: nella sola Val di Fiemme, tra le venue di Lago di Tesero e Predazzo, verranno assegnate 59 medaglie (21 olimpiche e 38 paralimpiche), pari a quasi il 30% del totale.

Inoltre, in occasione dei Giochi, verranno valorizzate anche le eccellenze agroalimentari locali, Mela Val di Non Dop, il Puzzone di Moena Dop, le Trote del Trentino Igp e i Vini del Trentino, che saranno ambasciatrici di un Trentino che si racconta anche attraverso l'agricoltura, la ruralità e la biodiversità.

“Agli importanti investimenti infrastrutturali effettuati sul nostro territorio per adeguarlo ancor più come eccellenza alle competizioni Olimpiche e paralimpiche del 2026 - spiega il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - si aggiunge oggi questo altrettanto importante intervento a sostegno delle nostre qualità ed eccellenze di accoglienza, ospitalità e di produzioni agroalimentari locali. Con questa ulteriore iniziativa la nostra provincia pone le basi per cogliere al meglio la vetrina offerta dal più grande evento sportivo invernale che ospiteremo nel febbraio – marzo del prossimo inverno per valorizzare anche i nostri prodotti e qualificare gli aspetti di accoglienza e di comunità che già ci sono riconosciuti. L’essere partner di un evento sportivo globale che non ha pari nei contesto internazionale anche per i valori che veicola e che lo caratterizzano e come motore economico per i paesi ospitanti ci permetterà, con questa sponsorizzazione, di affiancare eccellenza ad eccellenza”.

La sponsorizzazione permette di presidiare il racconto olimpico, rafforzando la destinazione turistica del Trentino in ambito nazionale e internazionale valorizzando lo sport e l’ospitalità alpina come elementi identitari, valorizzando al contempo le proprie eccellenze enogastronomiche locali.