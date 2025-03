Best Brands 2025 premia Kinder, iliad, Amazon e Samsung

Decima edizione italiana per il ranking che misura la forza delle marche. L’Innovation Award va a Too Good To Go

Negli studi Rai di via Mecenate a Milano si è celebrata la decima edizione italiana di Best Brands, il prestigioso ranking che misura la forza delle marche in diversi mercati europei. L'iniziativa, nata nel 2004 da NielsenIQ & GfK e Serviceplan Group, è patrocinata in Italia da UPA e supportata da Rai Pubblicità, 24 Ore System, IGPDecaux, ADC Group e Community. I risultati sono frutto di 5.000 interviste e 15.000 valutazioni dei consumatori, integrate con dati economici e di mercato, per offrire una fotografia fedele dell’eccellenza dei brand secondo il pubblico italiano.

Le classifiche di quest'anno hanno premiato Kinder come Best Product Brand, riconoscendo il valore dei suoi prodotti, e iliad come Best Growth Brand, grazie alla sua crescita dinamica e capacità innovativa. Amazon, invece, ha conquistato sia il riconoscimento di Best Service Brand sia quello di Best Future Brand, per l’eccellenza dei suoi servizi e la capacità di anticipare le tendenze emergenti. La classifica speciale Best AIthentic Brand, dedicata alla marca che si è distinta nell'era dell'intelligenza artificiale per l'uso originale e responsabile della tecnologia, ha premiato Samsung, riconosciuta per aver saputo mantenere la propria autenticità, intesa come equilibrio tra azione, adattamento e cambiamento, sulla base di criteri quali trasparenza, coerenza con i propri valori, consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale e un profondo senso di responsabilità verso la collettività.

La serata, condotta da Serena Autieri, ha accolto oltre 400 tra manager e imprenditori ed è stata impreziosita dalla performance di Marta Del Grandi, musicista emergente dal percorso artistico internazionale e autentico, che ha incantato il pubblico con le note del suo brano "Chameleon Eyes" e con reinterpretazioni di grandi successi della musica italiana. Ad accompagnarla, il maestro Vito Gatto, compositore, produttore e violinista, il cui percorso musicale si sviluppa dall'applicazione non convenzionale del suo background classico.

Nel corso dell’evento, hanno preso la parola Marco Travaglia, Presidente di UPA, Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia, ed Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ & GfK in Italia, Auro Palomba, Fondatore di Community, Salvatore Sagone, Presidente di ADC Group, Andrea Rustioni, Managing Director di IGPDecaux, Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business Il Sole 24 ORE, e Luca Poggi, Chief Executive Officer di Rai Pubblicità.

Marco Travaglia, Presidente di UPA, ha aperto la serata con un'analisi approfondita del mercato pubblicitario italiano e delle attuali dinamiche che influenzano l'evoluzione dei brand. Illustrando l'impegno concreto dell'associazione verso la crescita professionale nel settore e verso l'avanzamento degli studi sulla forza della marca, Travaglia ha annunciato l'istituzione di una borsa di studio per il Master in Data Science per la Comunicazione Integrata di Marketing, messa a disposizione da UPA, che verrà assegnata al vincitore della classifica speciale. “UPA crede nel valore della comunicazione per le marche, come strumento in grado di posizionarle in modo vincente e duraturo nella mente e nel cuore dei consumatori. È per questo motivo che per il decimo anno l’associazione patrocina Best Brands, la ricerca che celebra la forza delle marche insieme alla loro capacità di innovare per stare al passo con un mercato sempre più esigente e per rispondere ai bisogni e ai valori di consumatori alla ricerca di relazioni autentiche”, ha dichiarato Marco Travaglia.

Giovanni Ghelardi, Ceo di Serviceplan Group Italia, ha aggiunto: “La cerimonia di premiazione rappresenta un momento di straordinaria intensità emotiva, in cui celebriamo non solo i cinque Best Brands vincitori, ma l’intera top ten delle marche ai vertici di ciascuna classifica. La vera forza di questo riconoscimento risiede nella sua metodologia unica: un processo che non prevede iscrizioni o autocandidature, ma si fonda su un'analisi rigorosa e imparziale dell'intero panorama di mercato italiano. Questa cerchia ristretta costituisce il vero gotha delle marche in Italia, e l'appartenenza a questo gruppo esclusivo certifica un'eccellenza conquistata attraverso criteri oggettivi di valutazione che abbracciano tutte le realtà presenti sul mercato”.

Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ & GfK in Italia, ha sottolineato: “Anche quest’anno siamo riusciti a rinnovare le classifiche, garantendo, grazie al nostro approccio, obiettività e rappresentatività dei risultati. Offriamo così alle aziende uno strumento unico e cross-categoria per comprendere al meglio le esigenze dei clienti. La classifica speciale Best AIthentic Brand riconosce il valore dei Best Brand che riescono a preservare la propria autenticità in un contesto in cui le nuove tecnologie – e in particolare l'AI – stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale. Questa nuova classifica si aggiunge alle altre quattro (Best Product, Best Service, Best Growth e Best Future), completando e valorizzando l’impegno dei Best Brand in un mondo in continua evoluzione”.

Tra gli ospiti d'onore, il professor Stefano Mancuso, luminare della neurobiologia vegetale e autore di saggi acclamati a livello internazionale. Considerato una delle massime autorità mondiali nello studio e nella divulgazione delle sorprendenti capacità del regno vegetale, Mancuso ha svelato una nuova verità sulle piante: creature intelligenti e sensibili, capaci di prendere decisioni, apprendere dall'esperienza e conservare ricordi. Il suo intervento ha suscitato alcune riflessioni nel pubblico, esplorando il tema delle diverse forme di intelligenza e delle relazioni autentiche che possono svilupparsi tra di esse. In un'epoca caratterizzata da una crescente complessità e interconnessione, la collaborazione e la condivisione di risorse e competenze emergono come elementi imprescindibili per il successo. L'intervento di Mancuso ha offerto una prospettiva innovativa, invitando a riconsiderare il nostro rapporto con il mondo naturale e a riconoscere il valore delle intelligenze non umane.

Sul palco di Best Brands, Dario Caiazzo ha consegnato l'Innovation Award 2025 a Mirco Cerisola, Country Manager Italy di Too Good To Go, startup italiana all'avanguardia nell'economia circolare e nella sostenibilità. Il premio è stato assegnato da una giuria composta dai partner di Best Brands e presieduta da Teads. Il riconoscimento, che consiste in 120.000 euro in spazi pubblicitari offerti da IGPDecaux, 24 ORE System e Teads, premia l'integrazione di tecnologie avanzate e strategie innovative per la riduzione dello spreco alimentare. La premiazione è stata l’occasione per raccontare il successo del brand, attivo in Italia da sei anni, e il suo ruolo nel definire nuove prospettive per il settore e nel fungere da modello per l'ecosistema delle startup e scaleup, promuovendo pratiche sostenibili e responsabili.

L’evento si è concluso con il Gala 2025, realizzato grazie al supporto di Pasta Armando presso le Officine del Volo e con il contributo di partner tecnici come Althea Grafiche, Atelier Esse, BKM Production, Fedrigoni, Mionetto e Neverest. Il prossimo appuntamento in questo percorso di studio sulla forza della marca è per il 28 maggio, presso l’onoraria casa dei Best Brands, il Mudec - Museo delle Culture di Milano, dove si terrà la presentazione del Libro Quattro, curato da Giampaolo Colletti, giornalista ed esperto di marketing. Il libro rappresenta il risultato delle discussioni all’interno del Club dei Best Brands, il think tank a cui hanno collaborato Amazon, Booking.com, Coca-Cola, Enjoy, Kinder, Mulino Bianco, Playstation, Plenitude, Samsung e Subito.it. Il libro si propone come un'esplorazione approfondita della brand culture, offrendo ai professionisti del marketing strumenti e prospettive per orientarsi in un panorama complesso e in continua evoluzione.