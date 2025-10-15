Nell'anno dei suo 150 anni, Lilly, Sponsor dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, accende oggi a Milano l’impegno per la salute con un due installazioni immersive dedicate al tema dell'obesità e va on air con un nuovo spot.

The Impossible Gym – Winter Edition e i Fan Village

L'azienda farmaceutica con vuole raccontare il suo impegno ultracentenario nella ricerca e spostare il focus dalla performance al progresso personale, dal corpo ideale dell’atleta al corpo reale sensibilizzando direttamente la popolazione, per la prima volta nell’ambito di una Manifestazione Olimpica, su una patologia cronica con un impatto sempre più rilevante sulla salute pubblica: l’obesità.

Lilly ha così inaugurato il 6 febbraio nel cuore di Milano due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, nuova iterazione della campagna di sensibilizzazione promossa da Lilly, realizzata con il patrocinio di SIO - Società Italiana dell’Obesità e dell’associazione Amici Obesi, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare, e i Fan Village in Piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna. Per i Fan Village, si tratterà di un percorso che, attraverso installazioni interattive, inviterà a scoprire ciò che accomuna i grandi traguardi della medicina e dello sport.

I visitatori saranno chiamati a riflettere su come i successi più importanti – nello sport come nella scienza – nascano da un cammino fatto di sfide, successi e fallimenti, e possano trasformarsi in visione e futuro grazie alla tenacia e all’impegno quotidiano. Un messaggio che celebra il potenziale umano e il lavoro instancabile di chi, ogni giorno, contribuisce a migliorare la vita delle persone senza mai arrendersi.

A unire simbolicamente Milano e Cortina è un filo rosso, rappresentazione di Lilly, medicine company, segno distintivo di una visione che mette al centro la cura, la ricerca e l’impegno costante verso il futuro. Da Piazza del Cannone a Milano a Piazza Angelo Dibona a Cortina, questo legame ideale attraversa i luoghi simbolo di Milano Cortina 2026, tracciando una storia fatta di connessioni, progresso e speranza.

«Quest’anno Lilly celebra 150 anni di storia: un anniversario che ci ricorda come, fin dalla nostra nascita, il nostro obiettivo sia sempre stato quello di migliorare la vita delle persone attraverso la scienza. Un impegno che va oltre il farmaco e che si traduce in investimenti continui in ricerca, innovazione e creazione di valore, ma anche nella promozione di una cultura della salute fondata sulla consapevolezza e su un dialogo aperto e responsabile con le Istituzioni e la società – dichiara Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB – Il supporto ai Giochi Olimpici Invernali e le installazioni presentate oggi raccontano questo percorso di continuità e collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali, le società scientifiche e le associazioni di pazienti, volto a favorire il riconoscimento dell’obesità come patologia cronica complessa che coinvolge milioni di persone in Italia. Per Lilly, migliorare la vita delle persone significa anche contribuire a cambiare il modo in cui la salute viene raccontata, compresa e affrontata».

Lilly on air con lo spot Never Over

Dal 7 e fino al 22 febbraio sarà on air "Never Over" - "Non ci fermiamo" -, lo spot realizzato in occasione di Milano Cortina 2026.

L'azienda racconta il valore del non fermarsi mai: "La medicina si basa sul metodo scientifico, un processo rigoroso che porta a scoperte rivoluzionarie. E che si applica anche agli atleti e ai pazienti. Lo spot utilizza il metodo scientifico per esplorare come si ottengono i progressi e come il processo di miglioramento non sia mai concluso. Alla base della creatività ci sono gli atleti e le loro storie individuali, che si traducono in una lista infinita di alti e bassi, mettendo in evidenza la loro resilienza e perseveranza", spiega il comunicato stampa.

A portare la testimonianza del non darsi mai per vinti, grandi atleti che hanno fatto la storia olimpica italiana: Sofia Goggia, Arianna Fontana, Davide Bendotti e Marta Bassino.

Con questo messaggio di resilienza e tenacia Lilly celebra il potenziale umano e il lavoro instancabile di atleti e scienziati, uniti dalla stessa spinta a superare i limiti, senza mai fermarsi. I successi più importanti – nello sport come nella scienza – nascono infatti da un percorso fatto di sfide, risultati, fallimenti e ripartenze. Le difficoltà fanno parte di ogni cammino, ma è la determinazione quotidiana che permette di andare oltre, trasformando l’esperienza in visione e futuro.

Il video, firmato da W+K, sarà presente su TV, tra cui Rai, Mediaset e Sky, e Connected TV. Attraverso immagini flash, lo spot costruisce il parallelismo tra sport di montagna e il metodo scientifico portando sullo schermo fasi che si susseguono e si rinnovano continuamente: osservare, formulare una domanda, elaborare un’ipotesi, sperimentare, verificare e ricominciare. Un percorso di tenacia e in costante evoluzione, con un unico obiettivo: migliorare la vita delle persone.

La campagna vivrà anche in Out of Home da febbraio a marzo, con affissioni, vertical, taxi wrap a Firenze e Milano per poi andare live nei pressi degli impianti sciistici di Livigno (versante Carosello) e presso Mottolino Fun Mountain, a Cortina (località Faloria e 5 Torri), fino ad arrivare in Alta Badia e in Val Gardena.

A Milano, di scena taxi wrap e affissioni Lilly presso la metro di Rogoredo. In via Garibaldi, 41 un murales riporta la storia della tenacia di Marta Bassino: dalla prima medaglia d’oro alla vittoria al campionato del mondo e al podio in ogni disciplina, fino all’infortunio e al messaggio di resilienza "Non ci fermiamo".

La comunicazione sarà live anche sui canali social di Lilly (Instagram e LinkedIn), con interviste e videomessaggi motivazionali degli atleti, attivi per tutta la durata della campagna.

Il planning è a cura di Zenith Italy.