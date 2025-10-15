Alibaba porta il retail immersivo a Milano Cortina 2026 con “Wonder on Ice”

Inaugurata un’installazione interattiva al Castello Sforzesco di Milano che trasforma lo shopping e l’intrattenimento grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale e avatar digitali

Alibaba Group ha inaugurato davanti al Castello Sforzesco la sua installazione interattiva “Alibaba Wonder on Ice” (AWI), aperta al pubblico dal 7 al 22 febbraio, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, e dal 6 al 15 marzo per i Giochi Paralimpici.

L’installazione, lunga 40 metri, sfrutta intelligenza artificiale e cloud computing per trasformare uno dei luoghi simbolo della città in un laboratorio di innovazione a cielo aperto. I visitatori possono interagire con un assistente virtuale che crea un percorso personalizzato di retail immersivo, genera avatar digitali e offre consigli su abbigliamento, fragranze e make-up. Al termine dell’esperienza viene prodotto un video personalizzato con l’avatar del partecipante come protagonista.

L’intera esperienza AWI è resa possibile dalle più recenti tecnologie cloud e AI di Alibaba, tra cui la serie Qwen 3 di modelli linguistici e di visione, il modello di generazione video Wan 2.2, la soluzione di shopping immersivo Taobao Vision e l’infrastruttura globale di Alibaba Cloud. Questi strumenti consentono di creare percorsi personalizzati e contenuti multimediali in tempo reale, dimostrando come il retail immersivo possa integrarsi con l’IA e il cloud.

AWI si compone di due strutture principali: la Sfera di neve, spazio interattivo diurno che si trasforma in superficie di proiezione notturna per contenuti generati dall’IA; e il Manto di cristallo, dedicato all’esperienza di retail virtuale.

La progettazione ha puntato alla sostenibilità, con materiali riciclabili e senza lasciare impronte permanenti sulla piazza.

“Grazie alle potenzialità dell’intelligenza artificiale stiamo evolvendo il concetto di ‘Olimpiadi in Cloud’ verso quello di ‘Olimpiadi Intelligenti’”, ha dichiarato Joe Tsai, Chairman di Alibaba Group. Kirsty Coventry, Presidente del CIO, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un passo avanti nella gestione e nel broadcasting dei Giochi, rendendoli più coinvolgenti per pubblico e atleti.

In occasione dell’inaugurazione è stata presentata anche la prima collezione di fan art olimpica generata dall’IA, nata dall’Alibaba Cloud AIGC Championship @ Milano Cortina 2026. Gli appassionati di tutto il mondo hanno creato opere video ispirate a pattinaggio di figura, short track, sci alpino e snowboard. Una selezione dei 100 migliori lavori viene proiettata sulla Sfera di neve e alcune opere entreranno a far parte della collezione permanente del Museo Olimpico di Losanna. Dieci creator vincitori riceveranno in premio i biglietti per assistere ai Giochi Olimpici Invernali.

Con AWI, Alibaba mostra come intelligenza artificiale e cloud possano trasformare l’esperienza di shopping e intrattenimento, facendo del pubblico non più spettatore ma partecipante attivo del mondo olimpico.