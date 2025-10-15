Halloween: Haribo debutta nel mondo dei podcast con “La leggenda dell’Orsetto Stregone”

Tra streghe, fantasmi e creature misteriose, la notte di Halloween si anima di magie e sorprese capaci di incantare grandi e piccini. In questa atmosfera speciale, Haribo torna anche quest’anno con la campagna “Haribo Orsetto o Scherzetto?”, per portare dolcezza, allegria e divertimento. Protagonista sarà l’iconico Orsetto d’Oro che, per l’occasione, si trasformerà nell’Orsetto Stregone, protagonista di una storia inedita e avvincente, pronta ad incantare tutta la famiglia: “La Leggenda dell’Orsetto Stregone”.

Per trasformare la leggenda in realtà, dal 29 ottobre al 2 novembre, per cinque giornate consecutive, Haribo porterà un tocco di magia e incanto in alcune piazze della città di Milano, con il musical itinerante “La Leggenda dell’Orsetto Stregone”, scritto e musicato grazie al contributo del Teatro Franco Parenti. Ogni giorno, dalle ore 15 alle 21, due piazze del capoluogo lombardo si trasformeranno in uno spazio scenico, dove gli attori e l’Orsetto d’Oro coinvolgeranno il pubblico in uno spettacolo unico e sorprendente. Non mancheranno, inoltre, divertenti attività di intrattenimento dedicate a tutta la famiglia, come il truccabimbi per creare look spettrali a tema Halloween.

Leggi anche: HARIBO PUNTA SUGLI EVENTI, CRESCE NEGLI INVESTIMENTI ADV E LANCIA LA LIMITED EDITION CON HARRY POTTER

IL DEBUTTO NEL MONDO DEI PODCAST

Ma le avventure de “La Leggenda dell’Orsetto Stregone” non vivranno soltanto nelle piazze milanesi: Haribo ha pensato infatti di portare tutta la sua magia anche in un podcast di 6 puntate ispirato al musical itinerante e disponibile sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Amazon Music e Apple Podcast). La scrittura e la narrazione sono curate da Mimmi Maselli, autore e voce delle “Storie fantastiche del Signor Rockteller”. Con un linguaggio moderno, ritmo vivace e una resa sonora leggera e coinvolgente, il podcast si rivolge a tutte le famiglie desiderose di lasciarsi conquistare dalla magia dell’Orsetto Stregone.

A fare da colonna sonora a questo Halloween, ci sarà anche un’originale canzone firmata Haribo: una melodia caratterizzata da un mood giocoso e misterioso, che accompagnerà l’Orsetto d’Oro in tutte le sue avventure raccontate nel musical, nel podcast e nelle comunicazioni social del brand.

LE AGENZIE DI HARIBO

Quanto ai partner di comunicazione, US UP & Below the Line, vincitrice della gara che ha coinvolto quattro player del settore, ha in capo il ruolo di partner per la gestione degli eventi e delle attivazioni on/offline del brand, con un presidio diretto sulla supervisione creativa. Planning e buying sono gestiti invece da Mindshare, partner dell’azienda a livello globale, mentre Mario Mele & Partners si occupa della comunicazione pr corporate e della gestione LinkedIn.