Regione Marche, al via la gara per la nuova comunicazione dei Servizi al Lavoro

La Regione Marche ha indetto un bando per la ricerca di un'agenzia a cui affidare i servizi di informazione e comunicazione integrata nell'ambito della strategia di modernizzazione delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro.

L'importo a base di gara è di 764.794,50 euro mentre il valore complessivo dell’appalto è di 1.045.219,15 euro, per 36 mesi (qui i documenti).

Tra le attività previste, grafica e identità visiva, ideazione e sviluppo di concept creativi, produzione, montaggio, post-produzione e ottimizzazione di contenuti audiovisivi, canali web e social, gestione di campagne promozionali, comprese campagne pubblicitarie digitali e sui mezzi tradizionali per cui l'operatore prescelto dovrà ideare la creatività e gestire il media planning and buying, e materiale promozionale.

Il progetto ha l’obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l’azione dei Servizi al Lavoro e la loro attività di intermediazione. Ogni contenuto, si legge nel capitolato, sarà progettato per migliorare l’efficacia degli interventi attivati, per individuare e informare in modo mirato il pubblico potenzialmente più interessato alla singola iniziativa, calibrando linguaggi, canali e modalità comunicative in funzione del target specifico e della tipologia di servizio/attività promossi.

Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato il 16 gennaio alle 12.



