Natale 2025: Ghd debutta in TV con Aurora Ramazzotti protagonista della nuova campagna

La campagna è stata curata da Bookin' Agency. Il media plan TV è stato curato direttamente da Ghd mentre Dentsu ha gestito la pianificazione su Amazon Prime. Il punto con Elena Del Boca, Marketing Director di ghd Italia & Southeast Europe

Ghd apre la stagione natalizia 2025 con il debutto in televisione. Lo spot, realizzato dall’agenzia creativa Bookin' Agency, ha come protagonista Aurora Ramazzotti, scelta come volto del progetto per la sua autenticità, la sua energia contemporanea e la capacità di parlare alle nuove generazioni.

La campagna ruota attorno al concept del "Good Hair Hotel", una vera e propria destinazione a 5 stelle per l'eccellenza nell'hairstyling. Lo spot, dal tono giocoso e festivo, vede Aurora nel ruolo di ospite che, dopo una notte di festa, si affida ai tool della collezione Cherry Chic per un cambio look rapido. L’attenzione si concentra sul Gift Set Deluxe della linea Cherry Chic, che racchiude i tool d’eccellenza della tecnologia ghd: la styler ad alta velocità Ghd Chronos e l'asciugacapelli professionale ghd Helios. Come spiegato da Elena Del Boca, Marketing Director di ghd Italia & Southeast Europe ad Engage il progetto rappresenta un momento chiave «La campagna della collezione ghd Cherry Chic rappresenta un passo significativo che raggiunge il suo culmine nel periodo pre-holiday tra fine novembre e metà dicembre, con una pianificazione multicanale che prevede contenuti digitali, attività social, partnership con creator e un supporto retail strategico nei punti vendita chiave. La presenza sarà anche rafforzata da attivazioni PR e contenuti editoriali per massimizzare la visibilità durante il peak season». Del Boca sottolinea come il periodo natalizio sia il più strategico dell’anno per il marchio: gran parte degli strumenti ghd venduti nel mondo viene acquistata proprio come regalo. Per questo la pianificazione parte da ottobre e cresce fino a metà dicembre, integrando digital, creator marketing, attività retail, PR e contenuti editoriali.

La scelta di Aurora è strategica anche in relazione alla presenza del brand ai live di X Factor, dove ghd è sponsor della stagione 2025 «Quest’anno uno dei progetti più importanti è stata la sponsorship di XFactor 2025 che ci ha permesso di creare una comunicazione a 360° che ha incluso eventi, creators, media, TV (per la prima volta!) e un coinvolgimento fortissimo dei nostri professionisti e top clients del mondo saloni» ha sottolineato la manager.

I DETTAGLI DELLA CAMPAGNA

La campagna vive in un ecosistema cross-mediale che integra TV, digital e streaming. La campagna, oltre i passaggi durante XFactor, è pianificata su Prime Video, Fire TV e Sky, segnando il primo vero ingresso di Ghd nella televisione tradizionale e connessa. La pianificazione TV è stata curata direttamente da Ghd mentre Dentsu ha seguito il media plan su Amazon Prime.

Parallelamente, il brand sta rafforzando un modello di comunicazione sempre più consumer-centric e data-driven «la strategia si sta orientando verso un modello sempre più consumer-centric, integrato e data-driven. Stiamo rafforzando la presenza sui canali digitali mantenendo però una forte componente di comunicazione aspirazionale tramite media premium e collaborazioni con il mondo professionale dell’hairstyling. L’obiettivo è bilanciare brand building e performance, valorizzando il posizionamento di alta gamma. Uno dei canali maggiormente in crescita nel 2025 è stata sicuramente la connected TV e tutti i nuovi formati ad essa collegati, collaborando strategicamente con i nostri partner, Amazon in primis».

UNO SGUARDO AL 2026

Guardando al prossimo anno, Ghd punta a consolidare la propria leadership nel premium beauty tech attraverso innovazione, esperienze personalizzate e community building. Centrale sarà anche il rafforzamento del canale professionale dei saloni, insieme a una crescita delle esperienze d’acquisto digitali e del posizionamento nei premium retailer.

Il media mix continuerà a evolversi verso il digitale «oggi rappresenta il cuore della nostra comunicazione. Stiamo puntando molto sui nuovi formati legati a connected tv e piattaforme di streaming con una strategia di comunicazione che mantiene centrali le nostre ambassador del mondo influencer marketing».

La manager ha chiosato svelando l’obiettivo del 2026: «sarà lavorare su contenuti di qualità che siano rilevanti, premium ma soprattutto vicini alle consumatrici e alle tendenze social/lifestyle. Per fare questo ci accostiamo ai nostri partner strategici come TikTok che ci aiutano a capire quali formati e tendenze cavalcare per ottenere viralità e riconoscibilità del nostro brand».