Tutti gli spot pubblicitari di Sanremo 2022

Non solo canzoni e ospiti, ma anche tante pubblicità originali per il “Super Bowl” italiano. Ecco quali aziende puntano sul Festival, e con quali creatività

Non solo canzoni, non solo ospiti, ma anche tanti spot pubblicitari. La prima serata del Festival di Sanremo 2022 ha svelato anche quali brand hanno deciso di investire sul più importante evento mediatico italiano, spesso descritto come il “Super Bowl” tricolore.

Una delle caratteristiche della finale del campionato di Football Americano, in particolare, è quella di costituire per le aziende un’occasione di visibilità del tutto eccezionale. Al Super Bowl i brand giocano una “gara nella gara” a suon di spot, la maggior parte dei quali sono inediti al pubblico e sono frutto di costi di messa in onda e produzione che vanno anche al di là della pure enorme audience dell’evento.

Al netto delle cifre assolute in gioco, il paragone è davvero calzante? Quali aziende sono presenti quest’anno al Festival, e con quali creatività? Vediamolo di seguito passando in rassegna tutti gli spot andati in onda nel corso della prima serata di Sanremo 2022, distribuiti nei vari break posizionati dalla Rai. In questo articolo ci occupiamo invece degli ascolti della prima serata del Festival, che hanno fatto registrare numeri particolarmente positivi sia in tv sia sui mezzi digitali.

Gli spot della prima serata di Sanremo 2022

Partiamo dalle 20:45, tra l’anteprima Sanremo e il via ufficiale della kermesse. Ad anticipare il debutto di Amadeus dall’Ariston è una lunga carrellata di spot aperta da De’ Longhi, che non poteva farsi sfuggire l’occasione di valorizzare la partnership avviata lo scorso anno con il brand ambassador Brad Pitt nella campagna “Perfetto”, firmata dall’agenzia M&C Saatchi.

Segue il brandy Vecchia Romagna, con la campagna di rilancio firmata due anni fa da Armando Testa sulle note di “I feel love” del grande maestro Giorgio Moroder; poi il primo spot automotive con la campagna “vita a colori” di Citroen dedicata alla C3. Quindi ecco Fastweb, con la sua nuova campagna istituzionale basata sul concept “Tu Sei Futuro” ideata dalla nuova agenzia The Bunch.

Dopo il promo di Ennio, l’atteso docu-film di Giuseppe Tornatore dedicato a Ennio Morricone che debutterà nelle sale il 17 febbraio, la prima carrellata di spot pubblicitari di Sanremo 2022 prosegue con Nivea (per la linea Luminous Antimacchie), Amaro del Capo (agenzia PubliOne); Hero con la linea di marmellate Light; Keys Calzature; Sky con la recente campagna Sky Now; Pasta Armando con la sua campagna dedicata alla “cura del grano” con Alessandro Borghese e l’agenzia Serviceplan; Cantine Maschio con lo spot dedicato al Prosecco Doc. A chiudere il primo break è il nuovo spot di uno dei main partner del Festival: Plenitude, la nuova società di Eni in cui sono confluite tutte le attività consumer della compagnia, la cui presenza a Sanremo si manifesta innanzitutto nel nuovo green carpet che ha preso il posto del classico red carpet.

Saltiamo quindi alle 9:20, con il primo break pubblicitario denominato da rai Pubblicità “Sanremo 1”, posizionato dopo che il concorso è entrato nel vivo con l’esibizione dei primi concorrenti, tra cui Achille Lauro.

Ad aprirlo è Disney+, il servizio di streaming della Disney che a Sanremo ha fatto debuttare la sua nuova campagna pubblicitaria “House of Disney+”, firmata dall’agenzia Leo Burnett.

Segue Lavazza, che punta sulla sostenibilità con la recente campagna pubblicitaria dedicata alle capsule “ecologiche” della linea “Zero”, sviluppata con l’agenzia VMLY&R, quindi una campagna inedita: quella di Beretta, che ha scelto Sanremo per il ritorno in tv, grazie alla nuova pubblicità realizzata da EY per la linea Fresca Salumeria. Dopo lo spot di Skoda con protagonista la nuova Fabia, uno degli spot più d’effetto del Festival: quello di Spotify, caratterizzato dallo slogan “c’è chi ascolta Sanremo e chi mente”, in cui il rapper Tony Effe è immerso in un ascolto che ai più sarà apparso improbabile visto il personaggio: “la solitudine” di Laura Pausini.

La carrellata riprende da Conad, con la nuova campagna dedicata all’iniziativa Bassi & Fissi realizzata da Ogilvy, e con il primo passaggio di Suzuki, altro main partner del Festival, con lo spot dedicato all’auto ufficiale della kermesse, ossia la S-Cross. Prima dei promo Rai c’è spazio anche per Tim, che seppure quest’anno abbia deciso di non rinnovare la sponsorizzazione come partner unico della kermesse, ha comunque mantenuto uno stretto legame con Sanremo facendo debuttare il nuovo spot dedicato all’offerta per navigare con la rete 5G, realizzato con Havas Milan e caratterizzato dalla colonna sonora dei Maneskin.

Saltiamo alle 9:55, con il blocco Sanremo 2 posizionato dopo l’entrata in scena di Fiorello. Ad aprirlo è un altro servizio di streaming, categoria davvero molto presente in questa edizione del Festival. Parliamo di Amazon Prime Video, che ha fatto debuttare il nuovo spot “Un sorriso ovunque”, ambientato nello spazio dove un cast stellare si muove sulle note di un altro successo sanremese, “Salirò” di Daniele Silvestri. L’agenzia è Ogilvy.

Quindi a prendersi la scena è Costa Crociere, altro main partner di Sanremo, protagonista durante la serata anche di una notevole iniziativa speciale con la “nave green” Costa Toscana ormeggiata nel mare di fronte alla città e utilizzata come palco esterno del Festival con padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

La compagnia italiana ha lanciato stupito il pubblico con la sua nuova campagna pubblicitaria, caratterizzata dall’uso di contenuti “user generated” e realizzata dalla nuova agenzia pubblicitaria Herezie.

Spazio poi a Cupra con lo spot di lancio di Born, la prima auto full-electric del brand di auto sportive che fa capo alla Seat.

A 15 giorni da San Valentino, ecco quindi due campagne pubblicitarie a tema: Versace Perfumes e un nuovo spot di Swarovski (sulle note di Janis Joplin). A chiudere questo importante slot pubblicitario, ecco quindi gli spot Red Bull, Sky WiFi (con Zlatan Ibrahimovic e la “fibra forte come Ibra”) e Nutella, che userà la kermesse per lanciare il Nutella Day del 5 febbraio.

Arriviamo dunque a uno dei momenti-clou della serata, il ritorno dei Maneskin a Sanremo, dopo il quale si arriva al break Sanremo 3.

Si parte con due campagne già viste, Suzuki S-Cross e Fastweb. Poi ecco DayGum Insta White e la sua campagna “Daygum White Party” firmata da Selection. E’ quindi il turno di Pupa Milano, che ha scelto Sanremo per valorizzare la nuova gamma “Vamp!” con due spot, dedicati rispettivamente al mascara e al rossetto.

Tra i due commercial Pupa, spazio all’automotive con la campagna BMW Serie-2; quindi ecco il pet food di Monge e un’altra novità assoluta: la nuova campagna pubblicitaria “Tudum stories” di Netflix firmata Publicis Italia / Le Pub. La piattaforma di streaming ha puntato tra l’altro su uno spot long form, oltre i 60” di durata.

Ci avviciniamo quindi alle 22:55 con il break Sanremo 4, collocato dopo l’ospitata del tennista italiano Matteo Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open. Il nuovo break pubblicitario si apre con un nuovo passaggio Ski Wi-Fi, poi un’ennesima novità pubblicitaria, targata Caffè Borbone e The Jackal con un divertente nuovo spot ispirato al genere poliziesco. Tra i protagonisti Ciro Priello, tra i volti di Sanremo grazie alla conduzione di PrimaFestival.

La lunga lista delle aziende che hanno veicolato i loro spot in questo intervallo, fatto soprattutto di formati brevi, è proseguita con Tigotà, Acqua Lete, nuovo passaggio Tim, Lancome con Julia Roberts, De Cecco con Can Yaman e Claudia Gerini; un nuovo passaggio Disney+, quindi la fintech Scalapay; Dolce & Gabbana Profumi; Vodafone; Pandora per San Valentino; Hoya lenti per occhiali.

Saltiamo quindi direttamente al Break Sanremo 6 (il break Sanremo 5 sarà inserito solo nella serata finale di sabato), posizionato attorno alle 11:40.

Oltre a una serie di campagne già viste in precedenza, in questo slot ha debuttato la nuova campagna di Crai dedicata all’operazione “Salva Spesa”, firmata da Mosquito. Spot anche per Keys Shoes, Paco Rabanne, Acqua & Sapone e Repower, con il commercial firmato da Different e caratterizzato dalla colonna sonora “The power of love”.

Il break 6 è stato, di fatto, l’ultima occasione per scorgere pubblicità nuove, dal momento che gli intervalli successivi, collocati dopo la mezzanotte, sono stati proposti da Rai Pubblicità in bundle con i precedenti anche se alcuni spot come quello di Felicia Pasta Avena si sono visti per la prima volta nella serata. Notevole anche il promo della Liguria con Elisabetta Canalis, prima testimonial di una serie di personaggi che racconteranno i ricordi e le emozioni che li legano alla Liguria, e che vedremo negli spot delle campagne di promozione 2022 della Regione.

A ben vedere, possiamo dire che la prima serata di Sanremo 2022, ricca di colpi di scena sul fronte dello show, non ha tradito le attese nemmeno sul terreno degli spot. Sebbene non tutte le circa 50 aziende presenti abbiano presentato pubblicità inedite o realizzate ad hoc,, in stile appunto “Super Bowl”, per tornare al paragone di partenza. A premiare le aziende inserzioniste, ascolti che sono stati da record con quasi 11 milioni di ascoltatori medi e una share del 54,7%, la più alta dal 2005.