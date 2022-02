Costa Crociere sceglie Herezie dopo gara, lancia il nuovo spot e porta Sanremo 2022 sul mare

La compagnia si affida in Europa all’agenzia di cui è Ceo Andrea Stillacci, dà il via ad una campagna User Generated Content e "trasmette" il Festival da Costa Toscana

Costa Crociere si affida ad una nuova agenzia pubblicitaria, lancia una nuova campagna in Italia e sponsorizza il Festival di Sanremo con un progetto di brand integration.

La compagnia crocieristica ha selezionato Herezie come partner strategico e creativo a seguito di un pitch internazionale. Il primo lavoro ideato dall’agenzia fondata e guidata dal ceo Andrea Stillacci è il commercial on air in televisione a partire da oggi durante il Festival di Sanremo, su YouTube, su Facebook, Instagram e TikTok, e sui principali network digitali, con la pianificazione gestita da Mindshare Italia, global media partner di Costa Crociere.

Costa Crociere ha deciso infatti di sponsorizzare quest’anno Sanremo e parteciperà allo show con Costa Toscana, la nuova nave green della flotta che sarà utilizzata come palco esterno del Festival, ospitando ogni sera le esibizioni di artisti italiani, con padroni di casa Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Nel commercial si vede “Leo”, un bambino di tre anni, appena sbarcato dalla nave al termine della sua crociera. Quando vede la nave allontanarsi e capisce che la vacanza è finita, il bambino non riesce a trattenere la sua delusione. Gli manca la sua nave e non vuole tornare a casa. Il motivo è spiegato nelle immagini successive, nelle quali si vede Leo vivere momenti indimenticabili a bordo di Costa.

La particolarità di questa nuova campagna è che non è stato filmato nulla per realizzarla, niente è stato messo in scena. Il bambino non è un attore, ma un vero crocierista, così come autentico è il racconto della sua esperienza a bordo e del suo sbarco. Infatti, le riprese del film sono state montate utilizzando materiale reale, ripreso con uno smartphone dai genitori di Leo durante la vacanza e pubblicato sui loro profili social. Il racconto dell’effetto “incredibile” della crociera sul piccolo Leo si sposa perfettamente con la firma del nuovo marchio di Costa Crociere, “Costa. Believe your eyes", sottolineata ulteriormente dalla scelta della musica del commercial, il brano “I’m a believer” dei The Monkees.

"Stiamo consolidando il nuovo posizionamento del nostro brand, lanciato qualche mese fa e sintetizzato dal nuovo pay-off ‘Believe your eyes’, che ridefinisce il nostro obiettivo di offrire il miglior modo di esplorare il mondo grazie a esperienze sorprendenti sia a bordo sia a terra, dalle quali desideriamo che si torni arricchiti. A questo si associa un linguaggio sempre più autentico, non artefatto, di cui questa campagna è una concreta rappresentazione”, ha dichiarato Francesco Muglia, Vice President Global Marketing di Costa Crociere.

Con il nuovo commercial Costa Crociere intende far evolvere ulteriormente la sua comunicazione puntando su formule innovative, differenti dalle campagne più tradizionali del passato, come spiega anche Sara Dotta, Brand and Advertising Director di Costa Crociere: “Comunicare le esperienze attraverso le emozioni degli ospiti è nel Dna del nostro brand. In questo caso è stato addirittura il contenuto UGC (User Generated Content) a ispirare la creatività della campagna. Infatti, a raccontare quale effetto può fare una crociera Costa è una famiglia vera, un bimbo che in maniera spontanea, e irresistibile, esprime la nostalgia per la vacanza appena trascorsa”,

Il palco di Costa Toscana

Grazie alla partnership stipulata da Costa Crociere con Rai Pubblicità, per la prima volta nella sua storia il Festival di Sanremo debutterà dunque sul mare.

Costa Toscana, la nuova nave “green” della flotta della compagnia italiana, farà infatti da palcoscenico galleggiante per i collegamenti in diretta di due vere e proprie star delle passate edizioni del Festival, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Insieme a loro ci saranno artisti italiani d’eccezione, che si esibiranno ogni sera sul palco di uno dei teatri della nave. Costa Toscana sarà una presenza fissa al Festival di Sanremo non solo in televisione, su Rai Uno, ma anche in radio. Infatti, La trasmissione “Tre per due” di Rai Radio Due, con i Gemelli di Guidonia, accompagnati dalla band “Stefano Signoroni & the MC”, si trasferirà a bordo della nave per tutta la durata del Festival.

Orietta Berti e Fabio Rovazzi saranno anche gli interpreti di una divertente web serie, trasmessa sui canali social di Costa, che racconterà la loro esperienza su Costa Toscana al Festival di Sanremo e permetterà di scoprire la nuova nave. I sei episodi sono stati ideati dallo stesso Fabio Rovazzi insieme a Hello, agenzia social media di Costa, e scritti da Matteo Grandi, con regia di Carlani e Dogana, e produzione a cura di Don’t Movie.

“Parteciperemo al Festival di Sanremo con un’operazione davvero unica, in cui la nostra Costa Toscana diventerà parte integrante dello show televisivo più seguito dagli italiani. Grazie a questa iniziativa avremo la possibilità di far scoprire la nuova ammiraglia in maniera originale e di grande impatto. Costa Toscana è infatti una piattaforma straordinaria di intrattenimento e innovazione, che si combina perfettamente con un prodotto su cui stiamo investendo per introdurre tante novità. In occasione del Festival abbiamo anche realizzato una web serie dedicata, in cui faremo vedere quanto sia bello, divertente e rilassante stare a bordo di Costa Toscana. Un’esperienza che anche i nostri ospiti potranno vivere a partire dal 5 marzo, quando la nave salperà per la sua prima crociera”, dichiara Roberto Alberti, SVP & Chief Commercial Officer di Costa Crociere.

Costa Toscana è ormeggiata in rada a circa un chilometro dal porto di Sanremo, dove è arrivata il 30 gennaio e si fermerà sino al 6 febbraio. A bordo non è prevista la presenza di pubblico, ma solo delle persone che contribuiranno a realizzare gli eventi previsti a bordo, oltre ai membri d’equipaggio della nave. Per l’occasione è stato anche sviluppato e condiviso con le autorità sanitarie preposte uno speciale protocollo sanitario.

Credit spot

Herezie

Ceo - Andrea Stillacci

Executive Creative Directors - Etienne Renaux e Paul Marty

Creative team - Joris Bourquin Hugo Doré

General Manager Herezie Milano - Alessandro Venturelli

Senior Strategic Planner - Claudia Gravagna

Production company - EXChanges vfx

Executive Producer - Luca Loschi

Producer - Andrea Valeria Peri

Music - "I'm a believer" - The Monkees

Production Advisory - VA Consulting

Production Advisor - Stefano Arbitrio