Trentino Sviluppo avvia la gara per la scelta dell'agenzia creativa

Trentino Sviluppo ha pubblicato il bando per per affidare l’ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione 2024-2026 e ha chiuso la gara per la post produzione affogando l’incarico ad Hogarth Worldwide.

Il nuovo appalto è del valore di 450.000 euro per un contratto che avrà una durata di 36 mesi, con l’opzione di una proroga di ulteriori 6 mesi che porterebbe la cifra complessiva a 525.000 euro, Iva esclusa.

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione del Trentino 2024-2026 declinata in 12 stagioni (primavera, estate, autunno e inverno per le tre annualità), “con esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di prestazioni creative, di progetto, di direzione artistica, di produzione di materiale, di eventuale revisione delle declinazioni e di quant’altro si renda necessario per dare corretta e completa esecuzione al presente incarico”.

Alle agenzie che intendono partecipare viene richiesta la ridefinizione del posizionamento, il concept creativo per le quattro stagioni e la relativa declinazione su mezzi off e online. Il piano media prevede tv, stampa, radio, web e social.

Il termine per presentare le offerte è lunedì 10 luglio, ore 14:00. Qui la documentzine di gara.

L’agenzia che attualmente si occupa della campagne per la promozione turistica del Trentino è Ogilvy (App), confermata nel 2022 dopo una gara che aveva coinvolto anche FCB, McCann e Red Robiglio & Dematteis. La pianificazione media è gestita da Mindshare, agenzia sempre di Wpp confermata lo scorso anno al termine di una gara del valore di oltre 30 milioni di euro.

Intanto Trentino Sviluppo ha affidato a Hogarth Worldwide, anch’essa di Wpp, le attività di post produzione di video spot televisivi, video spot e immagini fotografiche da veicolare via web sui canali social (display e digital) per la realizzazione della campagna di comunicazione di Trentino Marketing per le stagioni estate 2023, autunno 2023 e inverno 2023/2024.

L'agenzia è stata l'unica a rispondere al bando, che ha messo in paio un incarico del valore di 145.000 euro, dal momento che The Box Film e Haibun, invitate a partecipare al pitch, non hanno presentato alcuna offerta.