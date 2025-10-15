Retail Media in Italia: la collaborazione tra ReStore, Henkel e OMD definisce un nuovo standard

Grazie ai dati di prima parte ReStore e alla misurazione di Circana, una campagna full-funnel dedicata al brand Dixan registra un ROAS di 1,81 e un effetto positivo post-campagna, dimostrando un impatto reale sul punto vendita

ReStore, il Retail Media Network italiano punto di riferimento per il mondo eGrocery, Henkel, azienda leader globale nei mercati Laundry & Home Care, Beauty Care e Adhesive Technologies, e OMD, media agency del progetto, annunciano i risultati di una collaborazione che segna un nuovo standard per il retail media italiano, grazie all’integrazione tra dati di prima parte, attivazione full-funnel e misurazione omnicanale.

ReStore è un’azienda leader nei servizi digitali per la grande distribuzione (GDO). Circa il 40% del mercato della spesa online in Italia usa la piattaforma ecommerce e i servizi digital marketing di ReStore. La partnership con Henkel e OMD nasce nel 2024 con un piano annual multibrand on-site attivato su tredici insegne eGrocery del network ReStore, con formati display in homepage e nelle categorie più rilevanti. L’obiettivo: dare visibilità continuativa ai brand Henkel, attivare promozioni e concorsi mirati e fidelizzare i consumatori nel tempo, ottenendo già nel primo anno una crescita significativa del sell-out.

Da queste campagne, e grazie ai dati deterministici di ReStore, Henkel ha ottenuto insight dettagliati sul proprio consumatore, tra cui profilo socio-demo, abitudini d’acquisto, scontrino medio e cluster ad alto valore come famiglie con bambini e pet owner, evidenziando un pubblico mediamente più giovane, più spendente e più attento alla cura della casa.

Il caso Dixan

Su queste basi, nel 2025 ha preso forma il caso studio dedicato a Dixan, con una campagna off-site di cinque settimane basata su dati di prima parte ReStore, arricchiti da dati di terza parte e dalla geolocalizzazione Circana Proscores, per presidiare con precisione le aree fisiche più strategiche.

La misurazione indipendente Circana certifica l’impatto reale sul punto vendita fisico:

ROAS 1,81, superiore ai benchmark di efficienza;

+1,5% sulle vendite del prodotto focus e +0,6% sull’intero brand nelle regioni esposte;

risultati migliori rispetto alla categoria e alla maggior parte dei competitor, con effetto persistente anche post campagna.

I commenti di Babara Labate, Arianna Deluca ed Eleonora Rossi

"Il retail media non è più una logica di spazi, ma una nuova infrastruttura strategica per l’industria», dichiara Barbara Labate, CEO & Founder di ReStore. "Grazie alla data collaboration tra brand e retailer, oggi costruiamo valore di marca misurabile ogni giorno, in ogni canale, e questo progetto con Henkel lo dimostra concretamente".

"La forza del retail media sta nei dati e nella capacità di trasformarli in strategie full-funnel, integrate e misurabili", commenta Arianna Deluca, Senior Sales Manager di ReStore. "Con Henkel e OMD abbiamo dimostrato che insight, attivazione e misurazione devono avanzare come un unico processo: dalla pianificazione alla geolocalizzazione, fino alla prova finale sui risultati in-store".

Eleonora Rossi, Head of Commerce di OMG, aggiunge: "In OMD non abbiamo mai guardato al retail media come un canale residuale o separato, ma per noi è sempre stato un framework da integrare nella strategia complessiva, in ogni fase del customer journey. Dati, placement, insight e misurazione sono i pilastri che devono guidare ogni pianificazione Retail Media, e questa collaborazione ne è stata una chiara dimostrazione".

Questa collaborazione rappresenta un modello replicabile per l’intera industry, aprendo la strada a un retail media più efficace, misurabile e realmente integrato tra digitale e punto vendita.