Il mandato riguarda la gestione completa della comunicazione above the line, digital e social, sia per l’Italia sia per i mercati esteri

Al termine di una consultazione strategica e creativa che ha coinvolto quattro agenzie, Trentino Marketing ha scelto e così confermato Ogilvy come partner per i prossimi due anni per la realizzazioen delle campagne pubblicitarie a sostegno dlel'offerta turistica.

Alla consultazione hanno preso parte anche FCB Partners, McCann Worldgroup e RED Robiglio & Dematteis.

Il centro media di Trentino Marketing è Mindshare.

Il Trentino da anni occupa stabilmente i primi posti nelle classifiche per la qualità della vita e per l’attrattività del territorio, e fa del turismo una delle voci più rilevanti del proprio PIL. Solo nel 2019 sono stati contati più di quattro milioni di arrivi certificati a fronte di 18 milioni di presenze certificate (di cui sette e mezzo dall’estero), grazie a un’offerta di attività e servizi di straordinaria varietà e qualità.

In un quadro del genere, è fondamentale anche la promozione che il Trentino può fare di sé sul mercato nazionale e internazionale, in uno scenario sempre più competitivo e agguerrito. E se l’inverno e l’estate continuano a essere stagioni cruciali, anche autunno e primavera cominciano a diventare sempre più importanti. Queste erano, in generale, le coordinate su cui si è sviluppata la gara, che chiedeva una riflessione strategica e una proposta creativa di lungo respiro.

L’agenzia guidata da Roberta La Selva ha convinto sotto entrambi gli aspetti, grazie a una strategia e a un’idea di comunicazione capaci di sottolineare tutti i punti di forza della proposta turistica trentina, dalle attività all’aria aperta all’enogastronomia, dalla cultura alla natura, dall’accoglienza al life style, al wellness.

Ogilvy ha ottenuto così il mandato per la gestione completa della comunicazione above the line, digital e social di Trentino, sia per l’Italia sia per i mercati esteri.

“Siamo davvero felici di poter lavorare per una marca davvero unica e per un settore che ha bisogno oggi più che mai di grande attenzione e cura. Affrontiamo quindi questo nuovo percorso, con estremo entusiasmo e senso di grande responsabilità. Trentino è a tutti gli effetti un Love Brand, che rappresenta una parte importante della bellezza e unicità del nostro paese. Poter mettere a disposizione di tutto questo le principali capabilities dell’agenzia, nella costruzione di un piano integrato e multichannel, ci rende ancora orgogliosi del risultato, e impazienti di cominciare”, dichiara Roberta La Selva, Chief Executive di Ogilvy Italia.