FCB Partners, McCann, RED e Ogilvy in gara per le campagne pubblicitarie del Trentino

FCB Partners, McCann Worldgroup, RED Robiglio & Dematteis e Ogilvy sono le quattro agenzie che hanno accettato l’invito a partecipare alla gara aperta da Trentino Sviluppo per conto di Trentino Marketing, la società che si occupa della promozione del turismo della provincia, per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione della campagna di comunicazione per la promozione 2021/2022 declinata in 6 stagioni (primavera, estate e autunno 2021, inverno 2021-22, primavera ed estate 2022). Ha invece declinato l’invito VMLY&R, l’agenzia di Wpp Italia.

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione del Trentino per l’anno 2021/22, in prosecuzione con quanto fatto in precedenza per trattamento grafico e stile delle immagini, coerente in termini di stile, di linguaggio e di valori con la promessa e il posizionamento scelto. Il servizio dovrà essere realizzato attraverso un progetto di comunicazione di respiro internazionale ed omnicanale (online e offline) e dovrà tenere conto del contesto attuale e delle sue possibili evoluzioni.

L'importo dell'incarico prevista dal bando è di 200mila euro.

L’agenzia uscente è OgilvyOne, invitata da Trentino Sviluppo a difendere l’incarico, si legge nella documentazione di gara, “per il lavoro svolto in maniera eccellente, oltre all’efficienza, professionalità e disponibilità dimostrate nel corso del rapporto di fornitura. In particolare, data l’assoluta esigenza di analizzare e capire i comportamenti dei potenziali turisti internazionali durante ed immediatamente dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, Ogilvy & Mather è stato scelto per guidare la campagna estate 2020 in quanto, oltre ad essere un’agenzia dal respiro internazionale, poteva garantire un team specifico e specializzato in progetti di Behavioural Science, scienza che si pone come obiettivo proprio quello di comprendere quali siano le motivazioni che guidano le scelte degli individui, anche e soprattutto in contesti emergenziali, al fine di realizzare interventi che possano agire efficacemente sul loro comportamento".

Leggi anche: TRENTINO MARKETING SCEGLIE MINDSHARE PER LA PIANIFICAZIONE

"Essendo l’evoluzione di tale pandemia ancora ignota e prevedendo che possa ancora avere delle conseguenze importanti sul turismo domestico ed internazionale nel 2021, tale specificità di Olgilvy & Mather SpA risulta ancora estremamente rilevante e si ritiene che possa portare, insieme ad un eventuale elemento di continuità con il lavoro fatto fino ad ora, importanti benefici e valore aggiunto alla comunicazione del Trentino. Infine, a dimostrazione dei risultati eccellenti della campagna, riportiamo qui di seguito alcuni risultati (parziali) dell’andamento della campagna Facebook rispetto alla campagna 2017. A fronte di un minor budget (-11,87%), questi gli incrementi dei KPI: Reach +226,92% vs campagne brand estate 2017; Impression +289,48% vs campagna brand estate 2017; Video views +77,09% vs campagna brand estate 2017; Link click +59,19% vs campagna brand estate 2017”.

Il centro media di Trentino Marketing è Mindshare.