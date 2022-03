Mindshare, ufficiale la vittoria nella gara media del Trentino da 30 milioni di euro

La provincia autonoma di Trento attraverso l’agenzia Trentino Sviluppo ha ufficializzato la vittoria di Mindshare nella gara per l’affidamento del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie on e offline di Trentino Marketing in Italia e all’estero. Lo si legge in un verbale pubblicato sul sito di Trentino Sviluppo.

La gara, aperta lo scorso novembre, ha visto il centro media di GroupM guidato dal ceo Roberto Binaghi, che già si occupa del media di Trentino Marketing 2018, superare Starcom, l’altra centrale in lizza.

La durata dell’accordo quadro messo in lizza da Trentino Sviluppo è di 24 mesi a partire dalla firma del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 24 mesi e possibile proroga tecnica di altri 6 mesi. Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 30.375.000,00 di euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.