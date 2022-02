Mindshare in pole nella gara media di Trentino Marketing da 30 milioni di euro

Mindshare è in testa nella gara aperta a novembre (leggi qui) da Trentino Sviluppo con un bando per l’affidamento del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie on e offline di Trentino Marketing in Italia e all’estero. Lo si legge nel verbale della seconda seduto di gara, pubblicato sul sito di Trentino Sviluppo.

Mindhare, il centro media guidato dal ceo Roberto Binaghi che già si occupa del media di Trentino Marketing in Italia e all’estero dal 2018 (in precedenza l’incarico era gestito da Phd di Omnicom), ha ottenuto risultati migliori di Starcom, l’altra centrale in lizza, sia per quanto riguarda l’offerta tecnica sia per quella economica.

La durata dell’accordo quadro messo in lizza da Trentino Sviluppo è di 24 mesi a partire dalla firma del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 24 mesi e possibile proroga tecnica di altri 6 mesi. Il valore massimo stimato dell’appalto è pari a 30.375.000,00 di euro, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Nello specifico, per i primi 24 mesi è stato stimato un importo massimo di 13.500.000,00 di euro (di cui 6.500.000,00 di euro saranno destinati per planning e buying offline in Italia, 1.000.000,00 di euro per pianificazione e acquisto spazi online in Italia, 4.000.000,00 di euro per planning e buying di spazi offline all’estero e 2.000.000,00 di euro per l’online in paesi stranieri). L’eventuale rinnovo dell’accordo quadro sottoscritto sarà definito dalle stesse condizioni, anche nell’importo massimo. Gli ulteriori 6 mesi di proroga tecnica vedranno Trentino Sviluppo stanziare un ulteriore budget, per un importo massimo pari a 3.375.000,00 euro.

A dicembre Trentino Sviluppo ha chiuso la gara per il servizio di realizzazione della campagna di comunicazione below the line, aggiudicando l'incarico a Prima srl. Al pitch hanno preso parte anche Archimede società cooperativa e Comunicazione Design srl. L’agenzia creativa di Trentino Marketing è infine Ogilvy (sempre parte di Wpp), scelta con gara nell’ottobre del 2020 e in carica fino al 31 ottobre 2022.