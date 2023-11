Casta Diva Group acquisisce il 100% di Akita Film e si rafforza nella produzione di spot pubblicitari

Casta Diva Group ha annunciato martedì sera di avere acquisito il 100% di Akita Srl, una delle più importanti case di produzione di spot pubblicitari in Italia.

Andrea De Micheli: «Coronato un sogno»

“L’acquisizione di Akita corona il nostro sogno di raggiungere la leadership anche nel mercato della produzione di spot pubblicitari e video aziendali, dopo quella nel campo degli eventi corporate”, ha commentato Andrea De Micheli, Presidente e Ad di Casta Diva Group. Con questa operazione la Business Unit Video Production di Casta Diva Group raggiunge un fatturato complessivo di 26,6 milioni di euro (dato 2022). “Nei prossimi giorni pubblicheremo un nuovo Piano Industriale, che terrà conto dell’integrazione di Akita Film nel nostro Gruppo”, ha aggiunto De Micheli.

Akita, fondata nel 2004, e guidata da Paolo Zaninello e Davide Rizzi, produce e organizza spot in tutto il mondo per grandi marche e top spender dei comparti fast mover consumer goods, automotive, telco ed entertainment. Nel corso degli anni Akita ha instaurato rapporti preferenziali con importanti registi italiani ed internazionali oltre a partnership con altre case di produzione europee.

Fabio Nesi diventa presidente di Akita

Zaninello e Rizzi continueranno a dirigere Akita con il ruolo di Amministratori con Deleghe. Fabio Nesi, attualmente socio di CDG e AD di Casta Diva Pictures Srl, diventerà anche Presidente del CdA di Akita, che manterrà nome, logo e struttura societaria autonoma, sotto il controllo di CDG. Gli altri membri del CdA saranno Beatrice Gozzi e Raffaele Cozza D’Onofrio.

“La scelta di entrare a far parte di un importante gruppo, affermano Paolo Zaninello e Davide Rizzi, Amministratori Delegati di Akita, rappresenta per noi l’opportunità giusta per crescere e affrontare i cambiamenti di mercato che si stanno delineando, in maniera più solida e strutturata”. Questa scelta, aggiungono i 2 manager “rappresenta per noi una nuova partenza per la quale siamo pronti e pieni di energie da dedicare alla nuova realtà per i nostri clienti”.

“Sono lieto che Paolo e Davide siano entrati nella famiglia Casta Diva” - afferma, AD di Casta Diva Pictures Srl, e Presidente di Akita. “Ci siamo immediatamente intesi da un punto di vista etico, professionale ed umano. Abbiamo una comune visione di sviluppo rispetto alla nostra industry sia a livello italiano che internazionale e la stessa determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. The best is yet to come!”