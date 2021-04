È firmata da AKQA, vincitrice di una gara ad inizio d’anno, la prima campagna italiana di TikTok.

Il social va in tv e online dal 16 aprile con “Se lo immagini, è tutto qui”, una campagna che vivrà attraverso attività digital, social e una pianificazione televisiva, e che mette al centro la sua community e ciò che la contraddistingue: autenticità, diversità e creatività dei contenuti realizzati da e per gli utenti.

“Se lo immagini, è tutto qui” vuole rendere omaggio alle persone che danno vita alla variegata community di TikTok che, col tempo, è cresciuta e si è arricchita sia dal punto di vista dei contenuti sia in termini di creator: dai giovani fino ai nonni, talenti in erba e artisti affermati, appassionati di ogni forma d'arte e scienza, viaggiatori instancabili, sportivi, o comici pronti a strappare risate fino alle lacrime, sono ormai tantissimi i creator di ogni età che hanno trovato un luogo di espressione, spiega la società in una nota.

"Siamo orgogliosi di lanciare la nostra prima campagna in Italia, con alcuni dei creator più amati. Dai nonni saggi ai talentuosi cuochi, siamo orgogliosi di vedere come la nostra community italiana continui a crescere e a evolversi nel tempo, rappresentando il Paese, la sua cultura e le sue passioni. La campagna vuole essere una celebrazione di questa variegata e straordinaria community, evidenziando, al contempo, il nostro forte investimento nell'Italia e il nostro costante impegno per costruire un ambiente positivo, sicuro e inclusivo per tutti”, ha commentato James Rothwell, Head of Marketing Europe di TikTok.

A partire dal 16 aprile 2021 e per le successive 6 settimane, la campagna sarà live con video da 6, 15, 20 e 45 secondi che faranno vivere i contenuti prodotti ogni giorno dalle persone per la community di TikTok, sperimentando nuove forme di creatività e determinando l'identità della piattaforma. I video vengono introdotti dalla Creator italo-coreana Dayoung Clementi che, premendo un simbolico pulsante REC per dare avvio alla registrazione, e grazie a una voce fuori campo e allo speciale trattamento grafico, dà prova di come “su TikTok, arrivi per sorridere e resti a bocca aperta” conducendo lo spettatore in un’esperienza immersiva attraverso molteplici swipe - dal food allo sport, toccando anche musica, viaggi e comicità.

La strategia media della campagna è stata curata da Zenith, agenzia di Publicis Groupe dallo scorso anno partner del social a livello globale.

Di seguito lo spot e i credits.

Credits:

Creative Agency: AKQA Italia

Direzione Creativa | Veronica Ciceri e Massimiliano degli Uberti

Senior Art Director | Valentino Borghesi

Senior Copywriter | Simone Cremonti

Creative team | Luca D’Onofrio, Federica Temporelli, Luca Ciliberti

Influencer Marketing & Content Lead | Marcello Signore

Program Manager | Stefano Girardi

Content Marketing Manager | Carolina Cazzulani

Head of Strategy | Lorenzo Foffani

Strategist | Thaina Bergmann

Operations Lead | Davide Sartor

Account Director | Angela Azzi

Editor | Tazio Nicoli

Producer | Matilde Bonanni

Media Agency: Zenith