Rovagnati insieme a Chef in Camicia per la web serie Pane, Amore e Gran Biscotto

Prosegue e si rinnova Pane, Amore e Gran Biscotto, il progetto lanciato lo scorso anno da Rovagnati che celebra le emozioni evocate dall’incontro tra pane e prosciutto cotto in tutta Italia. Dopo la “mappa della bontà all’italiana” realizzata con Food Labs, ora l’iniziativa si trasforma in un viaggio digitale in compagnia di Chef in Camicia, il noto progetto editoriale che unisce cucina e intrattenimento sui social.

Leggi anche: ECCO COME LA GENZ STA RISCRIVENDO IL LINGUAGGIO DEL FOOD MARKETING

La nuova fase prende vita sui canali digitali di Rovagnati, Chef in Camicia e di un gruppo di content creator coinvolti: otto episodi, ognuno dedicato a una regione italiana, in cui Lello Panello e i creator dialogano con i clienti Rovagnati – titolari di botteghe, negozi e realtà locali – per proporre una ricetta originale e un racconto autentico del Gran Biscotto. Ogni video valorizza il prosciutto cotto nel suo legame con i pani e gli ingredienti tipici regionali, portando nelle case degli italiani storie di gusto, memoria e identità.

Il viaggio parte dall’Emilia-Romagna con Ferruccio Micheli e dalla Toscana con Sara Innocenti, per poi toccare le altre regioni.