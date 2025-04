Top 100 Voices: la classifica delle voci più influenti in Italia secondo Inda by Flu e il Politecnico di Milano

Cristiano Ronaldo su Instagram, Chiara Ferragni su TikTok e iPantellas su YouTube: sono loro le voci più seguite dagli italiani sulle rispettive piattaforme social. A rivelarlo è TOP 100 Voices, il primo panel dedicato all’analisi e al monitoraggio degli influencer in Italia, realizzato da Inda by Flu (Gruppo Uniting) in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano.

L’iniziativa, nata con l’intento di alimentare il dibattito sull'influencer economy in Italia, analizza non solo la popolarità delle personalità digitali, ma anche il loro effettivo impatto sulle audience.

“La disponibilità di dati centrati sull’Italia è figlia di una metodologia chiara su un tema rilevante e in costante crescita come l’influencer e la creator economy è fondamentale per studiare le sue evoluzioni. Il lavoro intrapreso mira a costruire e consolidare una piattaforma di conoscenza a supporto dell’analisi e della comprensione di questo fenomeno” afferma Lucio Lamberti, Ordinario di Marketing Analytics alla School of Management del Politecnico di Milano.

“Per la definizione del panel è stata elaborata una metodologia che ha dato come risultato una lista dei profili più seguiti dagli italiani sulle tre principali piattaforme social: Instagram, TikTok e YouTube. I profili di ciascuna piattaforma sono stati ordinati in base al numero assoluto di follower italiani, escludendo gli account con un’attività di pubblicazione bassa o irregolare, nonché i profili secondari riconducibili alla stessa personalità, per evitare duplicazioni. Inoltre, per gli account Instagram è stata condotta un’analisi della qualità dell’audience, con l’obiettivo di ridurre l’influenza dei follower fake. Successivamente, i profili sono stati categorizzati in base all’attività per cui ad oggi sono principalmente noti, distinguendo tra profili individuali e organizzazioni come brand o community” si legge nella nota stampa.

La TOP 3 di Instagram, Tik Tok e Youtube

Per quanto riguarda Instagram, i primi tre posti sono occupati da Cristiano Ronaldo (@Cristiano) con 26.845.602 milioni di follower italiani, Instagram (@Instagram) con 25.136.898 milioni di follower italiani e Leo Messi (@leomessi) con 18.538. 650 milioni di follower italiani.

Per Tik Tok, invece, il primo posto è occupato da Chiara Ferragni (@Chiaraferragni) con 5.590.880 milioni di follower italiani, seguita da Khabane Lame (@khabylame) con 4.654.100 milioni di follower italiani e da Chaimaa Cherbal (@chaimaacherbal) con 4.107.234 milioni di follower italiani.

Su Youtube, infine, i più seguiti dai follower italiani sono iPantellas (@iPantellas) con 6.485.226 milioni di follower italiani, seguiti dai MeContro Te (@mecontrote) con 6.224.052 milioni di follower italiani e da Favij TV (@FavijTV) con 5.980.544 milioni di follower italiani.

Se si analizza il numero di Likers italiani (sono utenti social altamente coinvolti e attivi nell'interazione con i contenuti degli influencer e dei brand ndr.), però, la situazione cambia: su Instagram Fedez svetta al primo posto, scalando la lista di ben 9 posizioni, con 483.316 mila cuoricini, Cristiano Ronaldo perde una posizione, fermandosi al secondo posto, e Chiara Ferragni ne guadagna 3, passando da sesta a terza con 284.341 mila like da profili italiani.

Interessante è sottolineare che, nonostante la categoria over 45 rappresenti quasi il 60% della popolazione italiana, meno del 5% è presente tra i follower dei profili della Top 100 di Instagram e, se si analizzano anche Tik Tok e Youtube, il dato si abbassa ulteriormente. Diametralmente opposto, invece, il segmento 18-24: in Italia rappresenta poco meno del 10% della popolazione, mentre sui social sfiora il 60% su Tik Tok e il 50% su Youtube.

Per quanto riguarda Instagram, l’analisi ha denotato uno sbilanciamento verso gli individual (66), di cui 27 uomini e 39 donne. Dei restanti, 24 sono Brand o Company, ovvero veri e propri brand o profili che, a livello di piano editoriale, pubblicano solo contenuti che parlano dei loro prodotti o servizi, e infine 10 sono Media o Community.

Tra le voci più polarizzate troviamo Martina Vismara (@vismaramartina), con un seguito del 91.5% di follower maschili (contro una tendenza di circa il 53% a livello di media di audience dei 100 profili), mentre l’account seguito da una quasi totalità di follower femminili è quello di Shein (@sheinofficial), con il 93.9%, anche qui, in controtendenza rispetto al 42% delle follower femminili italiane dei profili considerati su IG. Il profilo più seguito dagli Over 45, quello di Giorgia Meloni.

Su Tik Tok, invece, i cosiddetti Social influencer sono 79, di cui 4 sono diventati influencer a seguito della partecipazione ad una programma tv (Il Collegio) e 1 partendo dall’essere influencer ha poi presidiato anche altri canali (Gabriele Vagnato). 14 lavorano anche nel cinema e nella musica, di cui 2 (Alfa e Anna Pepe) hanno acquisito notorietà a partire dal mondo musicale e 1 (Maria Esposito) da una serie tv (Mare Fuori). La voce preferita dalla Gen Alfa è quella di Luciano Spinelli (@lucianospinelli), mentre della Gen Z quella di Davide Vavalà (@davidevavalaa).

Infine, anche su Youtube i profili più seguiti sono principalmente social influencer. Quattro sono anche veri e propri cantanti con contratti con etichette discografiche (Fedez, Ghali, Rocco Hunt, Fabio Rovazzi) e 7 hanno sperimentato anche il mondo musicale o televisivo.

Entertainment, e soprattutto Kids Entertainment, così come il gaming la fanno da padrona su Youtube, mentre il Lifestyle e il Fashion sono maggiormente apprezzati su Instagram. Anche su Tik Tok spiccano invece i trend, mentre gli altri key topic rimangono entertainment, lifestyle e musica. Infine, su TT i follower italiani rispetto ai follower totali per i vari profili sono in media l’81,8%, su IG sono in media il 34,9% e su YT l’82,5%.

“Top 100 Voices sarà uno strumento in continua evoluzione, con aggiornamenti periodici e insight approfonditi, con l’obiettivo di fornire una lettura sempre più accurata del fenomeno dell’influenza digitale. Grazie a una metodologia trasparente e rigorosa, TOP 100 Voices punta a diventare il riferimento per brand, istituzioni e professionisti che vogliono comprendere il ruolo e l’impatto delle voci digitali sulla società italiana.” - commenta Giancarlo Sampietro, CEO di FLU e Chief Business & Innovation Officer di Uniting Group - “Oggi i social, per una fascia della popolazione, influenzano molto più della TV: se l’Auditel monitora in modo costante ciò che gli italiani guardano ogni giorno in televisione, presupponendo che la TV entri nelle loro vite quotidiane e ne determini gusti, conoscenze e anche decisioni d’acquisto, non possiamo che fare lo stesso sui social, che oggi sono uno specchio ancora più realistico della società”.