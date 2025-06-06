Creator Economy, un settore professionale fragile e diseguale

A metterlo in luce è un’indagine nazionale realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il supporto scientifico di Eures - Ricerche Economiche e Sociali

Con oltre 51.000 posti di lavoro generati (18.000 diretti e 33.000 indiretti, tra agenzie, brand partner, consulenti, videomaker e professionisti della comunicazione) e 42 milioni di utenti attivi sui social in Italia, la creator economy si è affermata come uno dei nuovi motori del mercato pubblicitario. Tuttavia, il lavoro che la sostiene resta invisibile: oltre il 60% dei contenuti pubblicati non è retribuito e solo un creator su cinque considera questa attività come una carriera stabile nel tempo. A metterlo in luce è un’indagine nazionale realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il supporto scientifico di Eures - Ricerche Economiche e Sociali.

Il dato più sorprendente riguarda le motivazioni: quasi l’80% dei giovani creator under 35 entra in questo mondo spinto dalla passione, più che da aspettative economiche. Condividere esperienze, idee e competenze è la molla che spinge la maggior parte dei content creator ad affacciarsi al mondo digitale. Il principale driver motivazionale è infatti il desiderio di trasmettere conoscenze (punteggio medio pari a 8,8/10), seguito dalla passione per la creazione di contenuti (8,7). Solo una minoranza monetizza tutti i contenuti prodotti (5,9%) o la maggior parte di essi (15,4%), a conferma di un settore in crescita ma ancora fragile sotto il profilo della sostenibilità economica.

La necessità di una rappresentanza collettiva

Le piattaforme non sono più meri spazi digitali, ma attori centrali che condizionano la produzione dei contenuti e l’organizzazione del lavoro, spesso in modo unilaterale e senza contraddittorio. Il 76% dei creator che ha subito un ban lo ritiene ingiustificato o inspiegabile, e oltre la metà non ha accesso a interlocutori diretti per gestire controversie. Solo il 6,7% di chi ha tentato di accedere al credito ci è riuscito. Una situazione che alimenta precarietà e incertezza, nonostante l’impegno quotidiano e le competenze richieste. L’82% dei creator chiede dunque una rappresentanza collettiva per ottenere tutele giuridiche, chiarezza contrattuale e sostenibilità della propria attività.

Il futuro professionale degli influencer e content creator rimane segnato da incertezza e visioni contrastanti. Soltanto il 23,6% del campione considera la propria attività come una carriera a lungo termine (50% tra quanti contano su oltre 500.000 follower e 14% tra chi ne ha meno di 100 mila), mentre una quota più consistente (34,2%) immagina di cambiare settore/attività nel medio-lungo periodo e l’11,8% vede il lavoro di creator come una parentesi giovanile, destinata a concludersi. Infine il 30,4% non ha alcuna ragionevole certezza al riguardo, a conferma di una realtà ancora debole nei riferimenti fondamentali che il lavoro dovrebbe invece garantire.

D’altra parte, l’instabilità è la principale fonte di preoccupazione per il 67,1% degli intervistati, seguito dalla perdita di visibilità (32,9%), dalla precarietà del lavoro (28%) e dalla difficoltà di rinnovarsi (23,6%). Sette creator su dieci (70,7%) lavorano con Partita Iva, cioè come liberi professionisti, il 7,1% sta valutando la sua apertura, mentre per il 22,2% risulta non necessaria (per limiti reddituali o per altre ragioni contrattuali).

La remunerazione dei contenuti non è la regola

“La nostra ricerca mette in luce uno squilibrio strutturale: nel mondo della creator economy la remunerazione dei contenuti non costituisce la regola per troppi giovani e l’instabilità è la prima fonte di preoccupazione nonostante la principale motivazione dei giovani che intraprendono questa professione sia il desiderio di trasmettere conoscenze”, spiega Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani. “Pur svolgendo spesso un’attività continuativa, professionalizzata ed economicamente rilevante, si ritrovano a vivere una condizione di debolezza sia dal punto di vista contrattuale sia da quello fiscale e previdenziale. Il settore risulta infatti ancora privo di un adeguato quadro giuridico di riferimento, solido, mirato e coerente, capace di riconoscere in maniera piena la specificità delle nuove figure professionali e delle condizioni di lavoro in questo ambito. Il lavoro c’è, il valore economico anche, ma dietro il boom economico si nasconde una realtà professionale fragile e diseguale per troppi giovani nel nostro Paese”.

“Ci troviamo di fronte a un vuoto normativo inaccettabile, che espone migliaia di giovani a rapporti unilaterali, decisioni algoritmiche inappellabili, blocchi arbitrari e condizioni economiche precarie. Serve una risposta urgente: modelli contrattuali trasparenti, riconoscimento professionale e un nuovo impianto normativo che restituisca diritti a chi oggi è l’anello più debole dell’ecosistema digitale”, conclude Alessandro Fortuna, consigliere di presidenza CNG.