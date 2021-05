eBay, Vito Pace nuovo responsabile brand marketing e comunicazione

eBay ha annunciato una serie di nomine nel suo leadership team in Italia, con l’obiettivo, si legge nella nota emessa dalla piattaforma di acquisti e vendite online, di rafforzare la squadra in un mercato che prioritario per l’azienda.

I nuovi ingressi nel team guidato da Alice Acciarri, General Manager per l’Italia e la Spagna, fanno dunque il loro ingresso Chiara Callerio, come Head of CRM & Performance Marketing, Martina Colandrea, come B2C Vertical Director, e Vito Pace, come Head of Brand Marketing & Communication.

Leggi anche: TRA ACQUISIZIONI E COOPERAZIONE, ECCO COME STA CAMBIANDO IL MERCATO ECOMMERCE IN ITALIA

“Sono felice di dare il benvenuto in eBay a tre talenti come Chiara, Martina e Vito che portano esperienza, entusiasmo ed energia a un team che ogni giorno lavora con passione per la crescita dell’online nel nostro Paese e per offrire ad acquirenti e venditori, privati e professionali, un’esperienza unica”, commenta Alice Acciarri, General Manager di eBay in Italia e Spagna.

Chi sono i tre nuovi professionisti di eBay

Chiara Callerio (nella foto qui sotto) è dunque la nuova responsabile delle strategie di CRM e Perfomance Marketing in eBay. Chiara ha un’esperienza decennale in ambito Digital ed eCommerce, maturata in Sky Italia e nel gruppo Yoox Net-A-Porter, dove ha ricoperto negli ultimi 9 anni ruoli di crescente responsabilità in ambito Marketing, fino a ricoprire il ruolo di Head of CRM & Contact Strategy, con responsabilità globale. Nata e cresciuta a Milano, ha conseguito la laurea in Economics and Management for Arts, Culture & Communication all’Università Luigi Bocconi.

Ad occuparsi della gestione e della crescita del business B2C in Italia di eBay è invece Martina Colandrea (nell'immagine sotto). Martina vanta un’esperienza di più di 10 anni nel settore della moda e del lusso. Prima di entrare in eBay, ha ricoperto il ruolo di Worldwide eCommerce General Merchandising Manager in Bottega Veneta, dove supervisionava la strategia di merchandising e le attività commerciali del canale eCommerce. Martina vive da 16 anni a Milano, dove si è trasferita per frequentare l’Università Luigi Bocconi, presso la quale si è laureata in Economia e Management Internazionale.

Vito Pace è infine responsabile delle strategie di brand marketing e di comunicazione di eBay. Vito ha oltre 10 anni di esperienza nel largo consumo, maturata in grandi aziende come Mondelez, Philips, Kraft Heinz e Coca-Cola Company, dove ricopriva il ruolo di Integrated Marketing Manager. Vito è laureato in Economia, presso l’Università degli Studi di Macerata e ha un master in Marketing Management presso la Business School del Sole 24 Ore.

eBay è presente in Italia dal 2001 e conta decine di migliaia di venditori professionali, oltre 6,6 milioni di acquirenti attivi e più di 100 milioni di articoli nuovi in vendita in ogni momento.