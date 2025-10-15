Carriere: Simone Blei, Chiara Brando, Clara Tuttobello, Fabio Farruggia, Mario Garaffa. Gli aggiornamenti da LinkedIn

Nuovi ingressi e promozioni in MFE Advertising, La Gazzetta dello Sport, Gruppo Montenegro, Mediaplus e Asystel-BDF Econocom, resi noti dai diretti interessati

Rieccoci con un nuova raccolta degli aggiornamenti di carriera nel settore della comunicazione e del marketing digitale.

Nelle scorse settimane abbiamo segnalato l'ingresso di Carlotta Meneghini in L’Oreal con il ruolo di Media Lead CPD (Consumer Product Division), l'arrivo di Ruggero Gemini in Nielsen con la posizione di Business Director Italy & Greece | Advertisers & Agencies Market Lead, il nuovo ruolo di Simone Enea Riccò in Talent Garden come Product Marketing Director e quello di Antonella Santamaria in Sky Media come Senior Specialist - Digital Advertising Sales.

Adesso è il momento di fare un nuovo punto su nomine e avanzamenti di carriera nel mondo dei media e della comunicazione. Diamo quindi un’occhiata agli ultimi annunci comunicati dai diretti interessati sui loro profili LinkedIn.

Simone Blei entra in MFE Advertising

Sul suo profilo LinkedIn, Simone Blei ha comunicato di avere cominciato a collaborare con MFE Advertising, con il ruolo di Senior Advisor. Blei, nome conosciuto nel mondo della pubblicità digitale, è attualmente anche Global Sales Director di Insight Connect, dopo aver lavorato per quasi 15 anni in RTL AdConnect, prima come Vice President of Global Sales e poi come Global Sales Director. Precedentemente ha lavorato nella concessionaria Blei, azienda di famiglia in cui si è specializzato nella vendita di tv e digital.

La Gazzetta dello Sport promuove Chiara Brando

Promozione per Chiara Brando all'interno del team de La Gazzetta dello Sport. Brando ha annunciato su LinkedIn di avere assunto il ruolo di Digital Marketing Manager, un passo avanti nella sua carriera che l'ha vista entrare nella squadra della testata sportiva nel 2019 prima come Digital Marketing Specialist, poi come Social Media Strategist e infine come Responsabile progetti Digital & Social. Precedentemente, è stata in forze nel Gruppo Mondadori con ruoli nel Product Marketing e in Winelivery come Marketing & Digital PR.

Clara Tuttobello in Gruppo Montenegro

Ci spostiamo nel mondo delle aziende con Clara Tuttobello, che sul suo profilo LinkedIn ha comunicato l'ingresso in Gruppo Montenegro come Global Brand Manager Select. Dopo un breve periodo come stagista nel marketing di Baozza! a Shanghai, Tuttobello è entrata nel mondo food italiano nel 2021, quando ha iniziato un percorso di oltre 4 anni in Pernod Ricard. Qui è stata prima Brand Management Intern, poi Junior Brand Manager Prestige e infine Brand Manager Prestige. Ora il passaggio in Gruppo Montenegro.

Fabio Farruggia in Mediaplus

Infine un nuovo ingresso nel mondo delle agenzie. Sulla pagina LinkedIn di Mediaplus Italia leggiamo che l'agenzia ha dato il benvenuto a Fabio Farruggia come nuovo Programmatic Manager. Il percorso di Farruggia nel mondo del marketing digitale inizia nel 2018 con uno stage nel Digital Marketing del portale Meeting Hub. La successiva esperienza nel settore è poi in Teads, dove è stato AdOps Account Manager, e in OMD Italy come Programmatic Specialist, prima dell'approdo in Mediaplus.

Mario Garaffa in Asystel-BDF Econocom

Sul suo profilo LinkedIn, Mario Garaffa ha annunciato il suo ingresso in Asystel-BDF Econocom, società di consulenza per la digital transformation. Giornalista freelance che ha collaborato con varie testate, poi Coordinatore editoriale per ADC Group, Garaffa dal 2019 era Senior Content & Communication Strategist e Digital Marketing Consultant per Digital360 Hub, prima di entrare in Asystel-BDF Econocom con il ruolo di Senior Communications & Marketing Specialist.