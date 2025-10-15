Corona Cero porta i Golden Moments sulle piste di Milano Cortina 2026: campagna pubblicitaria e attivazioni

Il piano adv prende il via questo con attività sui social media e digital out of home, per poi ampliarsi a partire da gennaio

In occasione di Milano Cortina 2026, Corona Cero, prima birra analcolica sponsor dei Giochi Olimpici, rilancia la sua piattaforma globale “For Every Golden Moment”, che invita i consumatori a celebrare ogni golden moment, in ogni momento, in ogni stagione.

Il brand di birra, che incarna da sempre lo spirito da spiaggia, per l'occasione reinterpreta il concept “For Every Golden Moment” in chiave invernale, celebrando sia i trionfi olimpici sia quei golden moments della vita quotidiana che vanno oltre ogni stagione. Pensata per valorizzare i momenti di pausa tra i grandi traguardi della vita, la campagna invita i consumatori ad abbracciare i golden moments che si vivono non solo durante i Giochi Olimpici Invernali, ma anche nella quotidianità. Che si tratti di un atleta sul palcoscenico mondiale o di uno spettatore che segue tutto da casa, Corona Cero celebra la bellezza di rallentare e vivere appieno il momento.

A livello globale, la piattaforma “For Every Golden Moment” prenderà vita attraverso attivazioni di brand, coinvolgimento di atleti, out of home, esperienze immersive e programmi trade, inclusi pack Corona Cero special edition a tema olimpico disponibili in oltre 25 mercati selezionati nel mondo. Il cuore della piattaforma è un film manifesto, intitolato “For Every Golden Moment”, realizzato in collaborazione con un team creativo globale curato dall’agenzia Grey. Il filmato unisce immagini iconiche dei Giochi Olimpici a scene di vita quotidiana, creando parallelismi tra eventi straordinari e momenti più semplici, per dimostrare che i golden moments possono essere vissuti ovunque nel mondo.

Di seguito il video.

La campagna Corona Cero in Italia

In Italia, la campagna media nazionale – curata da Starcom – sarà attiva sui principali touchpoint sia nei mesi che precedono che durante i Giochi. Il lancio prende il via a dicembre con attività sui social media e digital out of home, per poi ampliarsi a partire da gennaio.

Tra le attività in piano, un concorso che dà la possibilità di vincere un viaggio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 o merchandising ufficiale Corona Cero Olympic Games. Inoltre, il brand porterà il suo Golden Spirit in montagna con un’attivazione speciale a Livigno, presso il Mottolino Ski Resort. A pochi passi dalla venue olimpica di snowboard e freestyle, il rifugio Camanel si trasformerà in una vera e propria “Casa Corona”, con installazioni out-of-home di grande impatto lungo i principali percorsi in quota. L’attivazione invita gli amanti della montagna a fermarsi, respirare e godersi un momento di freschezza analcolica immersi in uno scenario naturale mozzafiato.