Bricoman diventa Tecnomat e lo annuncia con un piano di comunicazione da 2 milioni di euro

Nuova insegna per i punti vendita di Bricoman Italia, la società appartenente ad Adeo specializzata in prodotti tecnici e attiva nel settore della grande distribuzione. Se la ragione sociale rimane la stessa, Bricoman Italia appunto, da marzo tutti i punti vendita in Italia diventeranno Tecnomat.

«Da tempo sognavamo un nome che potesse rafforzare la nostra identità sul mercato e aiutarci a essere ancora più vicini ai nostri clienti, offrendo loro marche professionali, prodotti immediatamente disponibili e in grandi quantità, prezzi trasparenti e meno cari del mercato, velocità di acquisto e orari da specialisti», ha spiegato Maria Tamborra, Amministratrice Delegata di Bricoman Italia, presentando alla stampa le novità dell’azienda.

Leggi anche: TUTTE LE NEWS DI ENGAGE SUL METAVERSO

Un cambio di insegna fortemente voluto dunque, che nasce dal desiderio e dalla necessità di radicare l’azienda nel mercato del professionale, creando anche nel nome una prossimità al mondo tecnico, ai professionisti della manutenzione, ristrutturazione, costruzione. «Il nome Tecnomat racchiude il concetto di “materiali tecnici”, con una parola di facile lettura, che non permette errori di pronuncia e che ci caratterizza maggiormente come insegna Pro senza trascurare di rivolgersi ai privati cittadini», ha aggiunto Tamborra.

I dettagli del piano pubblicitario

Sul fronte della comunicazione, l’importante novità sarà comunicata nel corso dell’anno con una campagna che beneficerà di un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Il piano pubblicitario dedicato all’operazione di renaming prevede una prima campagna di comunicazione a livello locale volta a far conoscere il nuovo marchia in corrispondenza del cambio fisico dell’insegna; una seconda campagna multimediale rafforzativa a livello nazionale al via probabilmente prima dell’estate, con il coinvolgimento anche della televisione; l’allestimento dei negozi con una cartellonistica per comunicare il nuovo nome; e infine la distribuzione di materiale informativo ad hoc.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2022

«La campagna lavorerà dunque su due binari paralleli, a livello locale e su scala nazionale, per raccontare chi siamo ed annunciare il nuovo nome a tutti i clienti. Sarà una campagna all’insegna della chiarezza, della trasparenza e in continuità con il recente passato per quanto riguarda il tono di voce e l’immagine grafica, perché il maggio che volgiamo trasmettere che, per cambiando nome, l’azienda rimane sempre la stessa», ha detto Federico Stecchi, direttore vendite e marketing.

Le agenzie con cui Bricoman Italia lavora sono Cashmere Brand, DoubleV e Ki Comunicazione per la creatività e Media Italia per il planning.

Intanto, Bricoman ha annunciato un importante piano di sviluppo territoriale che prevede 3 nuove aperture nel 2022 (Ravenna, Rimini e Capodrise a Caserta), 12 nuovi punti vendita nei prossimi tre anni su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di raggiungere quota 40 negozi entro il 2024 e 70 negozi entro il 2030 rispetto ai 28 attuali. Un’operazione che comporterà già nei prossimi 3 anni la creazione di 1.500 nuovi posti di lavoro oltre all’indotto.