Trentino Sviluppo conferma Ogilvy come agenzia creativa

Trentino Sviluppo ha confermato Ogilvy per la creatività, a seguito di una gara a cui si sono candidate 26 agenzie (qui i documenti di aggiudicazione).

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione del Trentino 2024-2026 declinata in 12 stagioni (primavera, estate, autunno e inverno per le tre annualità), “con esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di prestazioni creative, di progetto, di direzione artistica, di produzione di materiale, di eventuale revisione delle declinazioni e di quant’altro si renda necessario per dare corretta e completa esecuzione al presente incarico”, si legge nei documenti di gara.

L'agenzia di WPP che ha superato nella fase finale LDB andrà a occuparsi della ridefinizione del posizionamento, della creatività e la relativa declinazione su mezzi off e online. Il piano media prevede tv, stampa, radio, web e social.

L'incarico, del valore iniziale di 450.000 euro per un contratto che della durata di 36 mesi, con l’opzione di una proroga di ulteriori 6 mesi, è stato aggiudicato a un valore finale di 420 mila euro.

La pianificazione media è a cura di Mindshare, anch'essa del Gruppo WPP.