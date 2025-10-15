Pal Zileri affida a Teads una strategia cross-funnel per il lancio della collezione A/I

Teads piattaforma omnicanale tra le principali realtà per l’open internet, illustra i risultati della campagna sviluppata per Pal Zileri a Settembre 2025, brand italiano del menswear di fascia alta, che ha scelto l’ecosistema tecnologico Teads per aumentare awareness e traffico qualificato verso il sito in occasione del lancio della collezione Autunno/Inverno.

L’obiettivo della campagna era duplice: generare visibilità premium e, allo stesso tempo, portare sul sito utenti altamente rilevanti. Per farlo, Pal Zileri ha adottato con Teads una strategia cross-funnel capace di integrare storytelling, ottimizzazioni data-driven e distribuzione in ambienti editoriali selezionati. La campagna ha utilizzato un mix di posizionamenti InRead ed Exclusive Feed con formati video e display, permettendo al brand di raggiungere un’audience affine al mondo luxury fashion in contesti certificati, qualitativi e brand-safe.

Sul fronte creativo, la campagna ha mantenuto consistente il messaggio portato avanti dal brand “Confidence Worn Naturally” e l’integrazione di elementi interattivi – in particolare il carosello all’interno del formato InRead – ha favorito la scoperta della nuova collezione, aumentando sia il livello di engagement sia l’efficacia delle visite generate.

Grazie alla collaborazione costante tra il team di Pal Zileri e quello di Teads, riporta l’agenzia, la campagna è stata continuamente ottimizzata tramite affinamento dei segmenti di pubblico, privilegiando coloro che mostravano segnali di interesse più forti. Questo approccio ha prodotto un significativo miglioramento delle performance mid-funnel: l’eCPC è diminuito del 38% rispetto al costo iniziale per il formato native, mentre la creatività in stile carosello ha registrato un CTR superiore del 166% rispetto ai benchmark Teads, confermando la rilevanza dell’interattività nel guidare l’intenzione di visita. A completamento dei risultati, il CPS rappresenta un dato particolarmente competitivo per il comparto luxury, dove i costi per sessione tendono normalmente a essere più elevati.

L’approccio integrato di Teads, che combina creatività interattiva, dati proprietari e inventory premium, si è mostrato la scelta più efficace per valorizzare il lancio della nuova collezione di Pal Zileri e trasformare la qualità dell’esposizione in performance misurabili e concrete.

“La collaborazione con Pal Zileri evidenzia il valore di una pianificazione realmente cross-funnel, capace di valorizzare al massimo un brand luxury: dal consolidamento della consideration alla generazione di traffico qualificato. L’unione tra creatività ad alto impatto e un ecosistema media premium ci ha permesso di cogliere l’interesse degli utenti lungo l’intero percorso, trasformando l’ispirazione in azioni reali e portando risultati tangibili”, afferma Luca Aiello, Industry Director Luxury di Teads.