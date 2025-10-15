Content marketing: Torcha cresce del 25% e annuncia l’ingresso di Martino Benvenuti come nuovo socio

Torcha, media company attiva nel mondo del content marketing, cresce e annuncia l’ingresso di Martino Benvenuti, Direttore Generale di Think Cattleya, come nuovo socio.

L’ingresso del manager nella società “apre la strada a sinergie strategiche che mettono in dialogo due realtà complementari: da un lato la capacità produttiva e narrativa di Think Cattleya, dall’altro la competenza comunicativa e il presidio sul pubblico di Millennial e GenZ di Torcha”, si legge in una nota.

Leggi anche: MANAGER IN MOVIMENTO. TUTTE LE ULTIME NEWS SU POLTRONE E CARRIERE

“Credo che Torcha sia già un punto di riferimento per molti - commenta Benvenuti -. Con il mio ingresso vogliamo ampliare il perimetro delle opportunità per i brand, mettendo a sistema le competenze editoriali e di produzione, creando contenuti che parlino davvero alle nuove generazioni, ma in generale a tutti coloro che cercano nei social un punto di riferimento positivo ed affidabile.”

“Con Martino - aggiunge Marco Cartasegna, CEO di Torcha - condividiamo una visione: crediamo che la produzione di valore — informativo, educativo e narrativo — sia ciò che oggi più di tutto genera ritorno per i brand. Quando un contenuto è rilevante per il pubblico, diventa automaticamente rilevante anche per chi investe in comunicazione. È da qui che nasce la nostra sinergia.”

Per Torcha il 2025 è stato un anno importante: la società ha raggiunto quest'anno il break-even ed ha registrato un aumento del fatturato del 25%. Una crescita che ha avuto come pilastri il "presidio sul target, l’attenzione alla qualità narrativa e la capacità di costruire branded content di valore per partner e community".