  • Programmatic
  • Engage conference
  • Engage Advanced TV
  • Engage Play
15/12/2025
di Alessandra La Rosa

Content marketing: Torcha cresce del 25% e annuncia l’ingresso di Martino Benvenuti come nuovo socio

Fatturato in aumento nel 2025 per la media company, che quest’anno ha raggiunto il break-even

Martino Benvenuti, d.g. di Think Cattleya, entra in Torcha come nuovo socio

Martino Benvenuti, d.g. di Think Cattleya, entra in Torcha come nuovo socio

Torcha, media company attiva nel mondo del content marketing, cresce e annuncia l’ingresso di Martino Benvenuti, Direttore Generale di Think Cattleya, come nuovo socio.

L’ingresso del manager nella società “apre la strada a sinergie strategiche che mettono in dialogo due realtà complementari: da un lato la capacità produttiva e narrativa di Think Cattleya, dall’altro la competenza comunicativa e il presidio sul pubblico di Millennial e GenZ di Torcha”, si legge in una nota. 

Leggi anche: MANAGER IN MOVIMENTO. TUTTE LE ULTIME NEWS SU POLTRONE E CARRIERE 

“Credo che Torcha sia già un punto di riferimento per molti - commenta Benvenuti -. Con il mio ingresso vogliamo ampliare il perimetro delle opportunità per i brand, mettendo a sistema le competenze editoriali e di produzione, creando contenuti che parlino davvero alle nuove generazioni, ma in generale a tutti coloro che cercano nei social un punto di riferimento positivo ed affidabile.”

“Con Martino - aggiunge Marco Cartasegna, CEO di Torcha - condividiamo una visione: crediamo che la produzione di valore — informativo, educativo e narrativo — sia ciò che oggi più di tutto genera ritorno per i brand. Quando un contenuto è rilevante per il pubblico, diventa automaticamente rilevante anche per chi investe in comunicazione. È da qui che nasce la nostra sinergia.”

Per Torcha il 2025 è stato un anno importante: la società ha raggiunto quest'anno il break-even ed ha registrato un aumento del fatturato del 25%. Una crescita che ha avuto come pilastri il "presidio sul target, l’attenzione alla qualità narrativa e la capacità di costruire branded content di valore per partner e community".

scopri altri contenuti su

ARTICOLI CORRELATI