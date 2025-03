DigitalMakers firma tre progetti per la crescita dell'incoming turistico in Sicilia

La digital agency siciliana specializzata in growth marketing al lavoro per Discovering Rural Sicily, Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 e Regione Siciliana

Negli ultimi anni, il settore del turismo ha vissuto una vera e propria rivoluzione, spinta dalla digitalizzazione e dall’avanzamento delle nuove tecnologie. Questi cambiamenti hanno trasformato il concetto di viaggio stesso, facendolo evolvere da mera esperienza fisica ad un’esperienza connessa, personalizzata e socialmente condivisa.

Fare destination marketing in Sicilia: i casi di Discovering Rural Sicily, Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 e Regione Siciliana

In questo contesto, si inseriscono le collaborazioni di DigitalMakers, digital agency siciliana specializzata in growth marketing, con GAL Valle del Belice, Comune di Gibellina e Regione Siciliana, che hanno messo a punto dei progetti di destination management e marketing turistico, finalizzati ad incentivare l'incoming turistico continuativo sui territori siciliani, attraverso la trasformazione delle destinazioni in veri e propri ecosistemi digitali.

La sfida di DigitalMakers, avviata ad inizio 2025, prevede la creazione ed esecuzione di una strategia di marketing turistico omnicanale che sarà finalizzata a posizionare Rural Sicily come il punto di riferimento per la scoperta dei territori rurali della Sicilia e per vivere esperienze autentiche di slow tourism. Con questo obiettivo, DigitalMakers ha curato per intero la costruzione della visual identity di Rural Sicily che è stata sviluppata intorno ad elementi che potessero richiamare una delle sue forme d’arte, la maiolica, in chiave più contemporanea ed accattivante. Il logo è stato realizzato con icone geometriche e minimali che rimandano a questo elemento artistico, dove ognuna di esse corrisponde ad un significato specifico della Sicilia Rurale (la natura, i paesaggi, la cultura eno-gastronomica, il calore, l’accoglienza, la montagna, le radici, lo sport).

Rural Sicily è un progetto che coinvolge sette Gruppi di Azione Locali (GAL) siciliani, di cui ente capofila è il GAL Valle del Belice, per la promozione della Sicilia meno conosciuta, quella rurale. La sua mission è far scoprire e approfondire la conoscenza dei territori, spesso lontani dalle tradizionali mete turistiche, attraverso un approccio sostenibile e partecipativo che punti all’attrazione di viaggiatori consapevoli e, al tempo stesso, sostenga lo sviluppo socio-economico del territorio.

L’incarico prevede anche la realizzazione di un portale web dedicato, che sarà online entro la fine di marzo, e la strategia di social media marketing & advertising sviluppata, in ottica di funnel marketing, seguendo un progressivo percorso di awareness ed engagement. I contenuti prodotti saranno ispiranti, educativi e coinvolgenti e valorizzeranno i punti di forza di questa destinazione per contribuire ad accrescere la conoscenza e l’interesse per i suoi territori. I turisti cercano oggi esperienze autentiche, immersive e locali, che li connettano al territorio e alla cultura, per questo la narrazione utilizzata parlerà dei valori della Sicilia rurale, delle tradizioni e delle unicità dei suoi luoghi, creando storie e video che risuonino emotivamente con il pubblico.

Nel caso del Comune di Gibellina, città nominata Capitale dell’Arte Contemporanea 2026, l’obiettivo è affermare la destinazione come simbolo di arte ed innovazione nel panorama culturale nazionale ed internazionale, utilizzando il digitale come strumento chiave per incentivare l'incoming turistico. DigitalMakers, oltre ad aver supportato creativamente e strategicamente il cliente nella fase di candidatura a capitale d’arte contemporanea, si è occupata della realizzazione della visual identity del brand ”Gibellina Arte da Vivere”. Ha curato, inoltre, un piano di crescita strategica per l’aumento della notorietà del brand a livello nazionale ed internazionale che ha previsto, tra le diverse attività, anche la realizzazione del portale del progetto, strumento di comunicazione corporate ma anche piattaforma centrale per promuovere eventi, iniziative e attrazioni culturali della città, e le strategie media e di content & social media marketing. Queste ultime, attraverso l’utilizzo di diversi format di comunicazione, punteranno ad accompagnare il potenziale turista lungo l’intero customer journey: dalla scoperta delle diverse attrattive del territorio alla organizzazione e prenotazione del viaggio.

Infine, tra le collaborazioni che DigitalMakers ha avviato nell’ambito del destination marketing, c’è quella per Regione Siciliana. La Regione, con l’obiettivo di incentivare il turismo nell’Isola anche nei mesi di bassa stagione, lo scorso settembre ha lanciato la campagna promozionale “Vivi la Sicilia tutto l’anno”. DigitalMakers ha curato la pianificazione e distribuzione dei contenuti video associati alla campagna in 5 paesi (Italia, Francia, Germania, UK, USA) su diverse piattaforme (Meta, Linkedin, TikTok, YouTube, Google Display). Inoltre ha gestito anche la campagna Digital Out of Home che ha mostrato il video su un maxi schermo a Time Square, a New York.

"Siamo davvero orgogliosi di collaborare con enti locali, GAL e Comuni siciliani per costruire insieme ecosistemi digitali che favoriscano un turismo sostenibile, responsabile e sempre più internazionale nei territori della nostra regione. Il nostro lavoro è la dimostrazione concreta di come il digitale possa essere al servizio del turismo, rendendo le destinazioni non solo visibili, ma anche esperienziali e coinvolgenti. L’obiettivo di DigitalMakers è continuare a creare valore per le destinazioni turistiche e i visitatori, generando un impatto positivo e duraturo sul territorio siciliano”, commenta Francesco Anzelmo, Ceo di DigitalMakers.

I DATI DELLA CUSTOMER JOURNEY:

Oggi, il customer journey del turista è completamente influenzato dal mondo digitale: ogni fase del viaggio, dalla pianificazione alla condivisione dell'esperienza post-viaggio, è guidata dalle informazioni trovate online. I viaggiatori esplorano destinazioni, scoprono nuovi luoghi da visitare e prendono decisioni basandosi sui contenuti fruiti online e, al termine dell’esperienza, lasciano la loro traccia sul web con commenti e recensioni.

Alcune statistiche che confermano quanto il mercato dei viaggi sia oggi sempre più trainato dal digitale in ogni fase del customer journey:

Il 70% delle persone si lascia ispirare dalle opinioni di viaggio lasciate da altri utenti online

delle persone si lascia ispirare dalle opinioni di viaggio lasciate da altri utenti online oltre il 50% dei viaggiatori conferma di avere prenotato ed organizzato dei viaggi sulla base di video e foto viste sui profili di amici, parenti, conoscenti o destinazioni turistiche

dei viaggiatori conferma di avere prenotato ed organizzato dei viaggi sulla base di video e foto viste sui profili di amici, parenti, conoscenti o destinazioni turistiche l’82% degli italiani utilizza internet per informarsi e/o prenotare il proprio soggiorno

Ecco perché il Destination Management è diventato un approccio sempre più utilizzato per la gestione e promozione turistica dei territori: le destinazioni turistiche oggi non sono solo luoghi fisici da visitare, ma veri e propri ecosistemi digitali in grado di interagire con i visitatori prima, durante e dopo la visita.

Tra le regioni italiane, negli ultimi anni, la Sicilia ha registrato una crescita significativa in questo settore, che ha portato a risultati tangibili nel rafforzare l'attrattività turistica dei suoi territori. Nel 2024, la Sicilia ha superato i 21,5 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 4,2% rispetto all’anno precedente. Ma non solo: il turismo è diventato anche più destagionalizzato, con un aumento del 22,9% di arrivi nei mesi di gennaio e febbraio. A confermare la sua forza attrattiva come destinazione turistica di riferimento a livello mondiale, il New York Times ha inserito la regione nella sua classifica dei "52 Places to Go 2025".