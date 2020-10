I vantaggi dell’asta unificata nel mondo mobile app: da Magnite arriva una nuova soluzione

Magnite amplia l’offerta con un nuovo prodotto. Si chiama Demand Manager Mobile e nasce con l’obiettivo di aiutare gli sviluppatori di mobile app a integrare l’efficienza delle aste unificate all’interno delle loro impostazioni di monetizzazione.

La soluzione, già utilizzata da alcuni player internazionali come Mediahuis Nederland, Impala Studios e Slickdeals, è basata sul SDK open source Prebid, e rappresenta una “soluzione leggera che mette a disposizione di chi sviluppa app mobile le potenti performance di Prebid”, senza sacrificare l’operatività dell’app, spiega la società in una nota. “Gli editori si assicurano il vantaggio di poter connettere molteplici fonti di domanda in un’asta unificata, senza il bisogno di fare aggiornamenti sull’app” e dunque senza la necessità per loro stessi di ricare l’app sugli app store, e per gli utenti di scaricare l’update.

Utilizzando Demand Manager Mobile, gli sviluppatori di app potranno aggiungere aste direttamente all’interno dei loro ad server, fissando un preciso CPM. Lo strumento supporta svariati formati pubblicitari, dai banner agli interstitial ai video, e tra questi ultimi varie tipologie come interstitial video, outstream e rewarded video.