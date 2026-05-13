Cinema: DCA (UCI, The Space) rinnova l'accordo con Unique X e apre la vendita della pubblicità al programmatic

L'inventory della concessionaria sarà ora acquistabile anche tramite DSP e SSP, con il supporto della piattaforma Advertising Accord del partner tecnologico

DCA (Digital Cinema Advertising), concessionaria pubblicitaria dedicata al mondo del cinema, apre ufficialmente la propria inventory pubblicitaria alla vendita in programmatic.

La società ha annunciato il rinnovo della partnership con Unique X, società tecnologica internazionale che sviluppa piattaforme per la gestione e la vendita automatizzata della pubblicità nei cinema in Europa e nei principali mercati globali, e l'introduzione del programmatic advertising nella gestione del proprio inventario cinema.

Con questo accordo, il network UCI e The Space Cinema – gestito da DCA per un totale di 68 cinema e 683 schermi – entra in un ecosistema che permette agli spazi pubblicitari cinema di essere acquistati anche attraverso le stesse piattaforme utilizzate per la pubblicità digitale (Demand Side Platform e Supply Side Platform). Oltre alle tradizionali attività gestite dalle strutture commerciali e dalle figure sales di DCA, che continueranno a seguire la contrattazione diretta con brand e centri media, una parte dell’inventario sarà dunque ora accessibile anche in modalità automatizzata tramite piattaforme programmatiche, ampliando così le modalità di acquisto per gli inserzionisti.

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La vendita in programmatic degli spazi avverrà con il supporto di Advertising Accord, piattaforma di Unique X utilizzata da DCA dal 2022 per la gestione tecnologica della pubblicità sul network, che "continuerà a gestire la pianificazione e la distribuzione delle campagne in modo automatizzato, integrandosi in tempo reale con il sistema di gestione delle sale RosettaBridge", si legge in una nota.

“Quando abbiamo avviato la partnership con DCA, il nostro obiettivo era garantire il futuro a lungo termine della pubblicità cinematografica in Italia, e questo rinnovo va esattamente in quella direzione - ha commentato Phil Morris, Chief Commercial Officer di Unique X -. DCA è stata un partner eccezionale e l’integrazione del programmatic rappresenta il naturale passo successivo. Collegando il loro inventario all’ecosistema programmatic attraverso molteplici SSP e DSP, stiamo aprendo la strada a nuova domanda e nuove fonti di ricavo, offrendo al tempo stesso a DCA la chiarezza e la fiducia necessarie per pianificare il futuro. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare per molti anni ancora”.

Alessandro Maggioni, MD di DCA Italia, sottolinea come l'apertura al programmatic sia stata un percorso naturale nell'evoluzione dell'offerta della società: "La nostra esperienza con Advertising Accord negli ultimi anni ha trasformato il modo in cui pianifichiamo e realizziamo le campagne pubblicitarie al cinema. Rinnovare l’accordo a lungo termine e aggiungere la componente programmatic è stata una decisione naturale", ha spiegato.

La novità consentirà a DCA di ampliare la base di inserzionisti oltre la vendita diretta tradizionale, intercettare nuovi investimenti e rendere il cinema più accessibile all’interno delle pianificazioni media omnicanale dei brand: "Il programmatic ci offre un accesso diretto a inserzionisti e budget che in precedenza non potevamo raggiungere e conferma il ruolo del cinema all’interno del moderno panorama media basato sui dati. Siamo convinti che il mercato italiano ne trarrà grandi benefici", ha concluso Maggioni.