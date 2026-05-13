Taboola lancia un ad network per LLM, chatbot e agenti AI di terze parti

Novità in casa Taboola. La società specializzata nel performance advertising ha annunciato il lancio di un ad network per LLM chatbot e agenti AI di terze parti, grazie all’estensione del motore di monetizzazione che alimenta DeeperDive alle aziende che sviluppano piattaforme di AI conversazionale, chatbot e assistenti virtuali, e altre applicazioni basate su modelli linguistici avanzati.

“DeeperDive - racconta la società in una nota - è un ‘Answer Engine’ basato sull’AI generativa, integrato nei siti di alcuni dei principali gruppi editoriali al mondo. La piattaforma trasforma contenuti giornalistici in esperienze conversazionali interattive, consentendo ai lettori di approfondire notizie e temi di interesse attraverso un dialogo naturale con l’AI”. Inoltre, offre agli editori un nuovo e potente canale di monetizzazione, permettendo loro di intercettare la crescente domanda di esperienze conversazionali basate sull'AI. “DeeperDive consente infatti di inserire annunci pubblicitari direttamente all'interno delle pagine di risposta generate dall'AI, trasformando le domande degli utenti in concrete opportunità commerciali”. Gli annunci visualizzati su DeeperDive sono gestiti attraverso la tecnologia di Realize, piattaforma di performance advertising di Taboola.

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Con questo annuncio, la società rende ora questa infrastruttura disponibile all’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale generativa. Così, se ad esempio un utente chiede informazioni sull'acquisto di una casa, la piattaforma AI può proporre in modo naturale e contestuale un annuncio relativo a un mutuo o ad altri servizi finanziari pertinenti, selezionati in base alla loro probabilità di generare una conversione.

“DeeperDive ha dimostrato che le esperienze AI possono connettere efficacemente gli utenti a contenuti affidabili e annunci commerciali rilevanti - ha dichiarato Adam Singolda, CEO di Taboola -. Oggi estendiamo questa infrastruttura di monetizzazione all’intero ecosistema dell’AI, aiutando applicazioni, agenti e servizi basati su LLM a crescere, creando valore per utenti, inserzionisti ed editori”.

Taboola presenterà questa novità in occasione di Cannes Lions 2026.