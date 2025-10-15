GEDI sceglie SAE per la cessione de La Stampa: avviata trattativa in esclusiva

Esclusiva al gruppo Sapere Aude Editori (SAE) per l'acquisto de La Stampa. GEDI, proprietaria della testata - da quanto si apprende - ha informato oggi il direttore e il comitato di redazione de La Stampa di aver avviato una trattativa in esclusiva con il gruppo editoriale guidato da Alberto Leonardis. La trattativa, si precisa, riguarda la testata La Stampa, inclusi gli asset collegati e le attività di printing. SAE dovrebbe aver messo a punto un'offerta insieme a realtà finanziarie e imprenditoriali piemontesi

Il gruppo ha vinto dunque la concorrenza di Nord Est Multimedia, società che aveva fatto sapere di essere intenzionata a presentare un’offerta non vincolante per l’acquisizione del quotidiano, con l’obiettivo di avviare una trattativa in esclusiva, coinvolgendo nel progetto esponenti del mondo dell’imprenditoria e investitori istituzionali del Nord Ovest.

SAE ha acquisito negli ultimi anni sempre da GEDI altre testate storiche, radicate nei rispettivi territori di riferimento, quali Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese. La società è inoltre entrata nel mercato della pubblicità attraverso il progetto SAE Communication (azionista di maggioranza di Next Different e Uniting).