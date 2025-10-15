La Stampa verso la cessione: in corsa NEM e Gruppo SAE

Gedi avrebbe rifiutato un’offerta da 22,5 milioni di euro avanzata dall’imprenditore e produttore cinematografico Andrea Iervolino.

Sono i gruppi italiani Nord Est Multimedia (NEM) e Sapere Aude Editori (SAE) le due società che, secondo indiscrezioni, sono in lizza per l’acquisizione de La Stampa, lo storico quotidiano di Torino messo in vendita da Gedi nell’ambito del suo piano di cessione delle attività editoriali.

NEM ha già fatto sapere di essere intenzionato a presentare un’offerta non vincolante per l’acquisizione del quotidiano, con l’obiettivo di avviare una trattativa in esclusiva, coinvolgendo nel progetto esponenti del mondo dell’imprenditoria e investitori istituzionali del Nord Ovest.

Anche SAE sarebbe pronta ad avanzare la sua offerta, insieme a realtà finanziarie e imprenditoriali piemontesi. Gedi avrebbe invece rimandato al mittente l’offerta da 22,5 milioni di euro arrivata dall’imprenditore e produttore cinematografico Andrea Iervolino, come anticipato da Il Fatto Quotidiano.

Tutti questi gruppi hanno già avuto rapporti con Gedi. Il Gruppo NEM, guidato dall’a.d. Giuseppe Cerbone e presieduto da Enrico Marchi, con una quindicina delle principali famiglie imprenditoriali del Triveneto tra i suoi azionisti, ha comprato dal gruppo editoriale sei giornali in Friuli Venezia Giulia (il Messaggero Veneto e il Piccolo) e in Veneto (Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, il Corriere delle Alpi).

SAE ha invece acquisito da Gedi altre testate storiche, radicate nei rispettivi territori di riferimento, quali Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e La Provincia Pavese. La società è inoltre entrata nel mercato della pubblicità attraverso il progetto SAE Communication (azionista di maggioranza di Next Different e Uniting).

Danilo Iervolino è invece diventato proprietario nel 2022 insieme a BFC Media de L'Espresso, lo storico settimanale d'opinione ceduto sempre da Gedi.

Come noto, Gedi, gruppo controllato dalla holding Exor della famiglia Elkann-Agnelli, ha avviato un percorso di dismissione dei suoi asset. Tra i soggetti interessati vi è in primis il gruppo greco Antenna Group, guidato dall’imprenditore Theodore Kyriakou, con cui è stata intavolata una trattativa in esclusiva. La società avrebbe manifestato l’intenzione di rilevare l’intero gruppo editoriale, con la possibilità di cedere successivamente quei rami del business a cui non sarebbe interessata, tra cui proprio La Stampa.

Ora non resta che attendere per capire quali saranno le prossime mosse dei vertici di Gedi.