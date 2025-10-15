Gruppo NEM conferma l’interesse per La Stampa: «Pronta offerta non vincolante per trattativa in esclusiva»

Gruppo NEM (Nord Est Multimedia) ha confermato con una nota di essere interessato all’acquisizione del quotidiano La Stampa, messo in vendita da GEDI insieme agli altri asset dell'editrice.

“Anche a seguito di alcune informazioni inesatte apparse su alcuni media, il Gruppo NEM (Nord Est Multimedia) desidera chiarire la propria posizione in merito all’operazione di acquisizione del quotidiano La Stampa”, si legge nel comunicato. “A conferma dell’interesse e dell’impegno di tutti soci, lo scorso 7 gennaio 2026 il Consiglio di Amministrazione di NEM ha deliberato all’unanimità di dar seguito formale agli accordi intercorsi con GEDI già nei mesi scorsi. Con questo obiettivo, come da intese, verrà dunque presentata nei prossimi giorni un’offerta non vincolate per l’acquisizione del quotidiano La Stampa per procedere così a una trattativa in esclusiva”.

Oltre agli attuali soci di NEM, le adesioni al progetto, fa sapere la società, coinvolgono anche esponenti del mondo dell’imprenditoria e degli investitori istituzionali del Nord Ovest, “in una logica di piena rappresentanza delle regioni in cui La Stampa è insediata”.

L’obiettivo del progetto è di valorizzare l’identità del quotidiano nazionale, “per farne un esempio del miglior giornalismo ed essere un’autorevole ‘voce del territorio’ in continuità con il progetto alla base della nascita del Gruppo NEM” nel Nord Est del Paese.

Gruppo NEM, guidato dall’a.d. Giuseppe Cerbone e presieduta da Enrico Marchi, conta tra i suoi azionisti una quindicina delle principali famiglie imprenditoriali del Triveneto. La società edita sei giornali tra Friuli Venezia Giulia (il Messaggero Veneto e il Piccolo) e in Veneto (Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, il Corriere delle Alpi), tutti acquisiti da GEDI, oltre a controllare dallo scorso anno la società Post Eventi.

Come noto, GEDI ha intavolato una trattativa in esclusiva con il gruppo greco Antenna, guidato dalla famiglia di armatori Kyriakou e partecipato dal fondo Pif del principe saudita Mohammad bin Salman, per cedere l’intero perimetro editoriale, da La Repubblica alla partecipazione nell’Huffington Post, dalle radio (M2o, Deejay e Capital) alle attività digitali. La Stampa, però, da quanto trapelato, non è oggetto di interesse da parte dei Kyriakou. Da qui la necessità, per GEDI, di individuare un altro acquirente.