Rumors: non solo Repubblica e le radio, Gedi tratta la vendita anche de La Stampa

Gedi sarebbe intenzione a vendere anche La Stampa di Torino. E’ quanto scrive Italia Oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, il quotidiano della Mole sarebbe finito sul mercato e sarebbe oggetto di un dossier di cessione già visionato da alcuni potenziali acquirenti, confermando così l’intenzione della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla Gedi tramite la holding Exor, di procedere con un progressivo disimpegno dal settore editoriale.

In pole position per l’acquisto ci sarebbe il gruppo Nem (NordEst Multimedia), guidato da Enrico Marchi, presidente di Banca Finint e del gruppo Save. Nem è già editore di diverse testate locali acquisite in passato dallo stesso gruppo Gedi, tra cui Corriere delle Alpi, Mattino di Padova, Messaggero Veneto, La Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo di Trieste e La Tribuna di Treviso, oltre al portale Nordest Economia.

Sempre secondo ItaliaOggi, in parallelo sarebbe in fase avanzata anche la cessione del sistema Repubblica, comprensivo delle testate collegate e delle radio del gruppo, da Deejay a Capital, alla famiglia Kyriakou, armatori greci ed editori della rete televisiva Antenna.

In questo scenario, la famiglia Agnelli-Elkann si avvierebbe dunque a una uscita quasi totale dal comparto dei media, mantenendo eventualmente solo partecipazioni di minoranza. Le operazioni di vendita, scrive ancora ItaliaOggi, sarebbero in dirittura d’arrivo, in attesa della definizione degli ultimi dettagli economici e di eventuali ritocchi ai prezzi.