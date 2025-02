Sanremo 2025, gli sponsor istituzionali tra progetti sul territorio e campagne multimediali

Alla vigilia dell’avvio dell’edizione 2025 del Festival, i quattro partner istituzionali di Sanremo 2025 hanno presentato nella città ligure le iniziative messe a punto in occasione della kermesse. Alla conferenza stampa di Rai Pubblicità sono intervenuti Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Carlo Conti, Direttore Artistico del Festival di Sanremo, Luca Poggi, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, Massimo Nalli, Presidente e Ceo di Suzuki Italia, Francesco Gattei, Direttore Generale di Eni, Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM, e Giovanna Loi, Vice President Marketing and Direct Sales di Costa Crociere.

Anche per quest'edizione, Rai Pubblicità ha ideato un articolato progetto di brand integration pensato per trasformare il Festival di Sanremo in uno spettacolo diffuso che si estende nei luoghi simbolo della città. Al centro del progetto “Tra palco e città”, un'iniziativa nata dalla sinergia tra Rai Pubblicità, Rai, la Direzione Artistica e il Comune di Sanremo. Sono stati anche questi progetti gli artefici del successo commerciale ottenuto da Rai Pubblicità a Sanremo negli ultimi anni, fino alla raccolta pubblicitaria record dello scorso anno, con un fatturato superiore ai 60 milioni di euro. Un risultato che Rai Pubblicità conta di superare anche quest’anno, anche grazie a listini più cari.

“Quando si mettono a sistema le competenze e l’impegno di tutte le parti coinvolte, i risultati sono eccezionali”, ha detto Luca Poggi, Amministratore Delegato della concessionaria. “Il Festival di Sanremo, grazie anche ai progetti di brand integration ideati da Rai Pubblicità, dimostra come sia possibile trasformare un fenomeno puramente mediatico in un evento di aggregazione che coinvolge anche il territorio, dando vita a un'esperienza di partecipazione diffusa unica nel suo genere. Sanremo è oggi un’occasione di socialità, amplificata dal racconto mediatico, dove i brand possono entrare in relazione diretta con le persone e connettere pubblici diversi, rafforzando o creando nuovi legami di fiducia. I progetti di comunicazione legati al Festival non devono essere quindi percepiti solo come un’attività di marketing: quello che vedete nelle strade e nelle piazze oggi è il frutto del lavoro collettivo di aziende e istituzioni che porta benefici diretti e indiretti alla città e alla Regione Liguria”.

I partner istituzionali della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana sono Suzuki, Eni con Enilive e Plenitude, TIM e Costa Crociere. Skincare partner è Veralab, mentre i partner sono Generali, Coca-Cola e Novi. I brand attivi esclusivamente sul territorio sono infine Immobiliare.it e The Mall Sanremo.

Suzuki, Eni con Enilive e Plenitude, TIM e Costa Crociere a Sanremo

“Innovare e sorprendere è da sempre nel nostro DNA", ha dichiarato Giovanna Loi, Vice President Marketing & Direct Sales di Costa Crociere. "Quest'anno abbiamo scelto di rinnovare la collaborazione con il Festival con un’idea ancora più distintiva. La Music Cruise è il perfetto connubio tra viaggio e intrattenimento, offrendo ai nostri ospiti l’opportunità di vivere l’energia unica del Festival direttamente a bordo, con un itinerario che li porta attraverso le destinazioni più affascinanti del Mediterraneo, in un contesto esclusivo. Il nostro obiettivo è trasmettere l’energia del festival anche nella scena internazionale, facendo vivere ai nostri ospiti un’esperienza musicale senza confini. Siamo orgogliosi di questa importante partnership, che ha reso le navi Costa parte dell’immaginario collettivo dell’evento mediatico più seguito in Italia, e di offrire a bordo un format sempre più coinvolgente, spettacolare e dal respiro internazionale".

“Siamo orgogliosi di essere partner del Festival di Sanremo, un evento che è più di uno spettacolo: è emozione, è storia, è un linguaggio che unisce, dove la musica non è solo intrattenimento ma un’esperienza condivisa. Quest’anno, il nostro legame con Sanremo sarà ancora più forte, grazie a esperienze uniche che uniscono musica, tecnologia e persone e con una nuova identità visiva e con un nuovo claim ‘Dovunque tu sarai noi ci saremo’, espressione dello spirito del nostro Gruppo da sempre vicino alle persone”, ha detto Sandra Aitala, Responsabile Brand Strategy, Media & Commercial Communication di TIM.

In tutte le serate del Festival, ha spiegato Francesco Gattei, Direttore Generale di Eni, "Enilive e Plenitude saranno presenti con un racconto istituzionale, previsto nello spazio di 60” dedicato, attraverso la voce di Virginia Raffaele, volto e testimonial della famiglia Eni per il secondo anno consecutivo a Sanremo". L'Eni Carpet condurrà invece all’ingresso del Teatro Ariston e sarà caratterizzato da archi luminosi che inviteranno pubblico, artisti e protagonisti del Festival a interagire con la propria voce, attraverso dei microfoni che fanno parte dell’installazione, per dare vita a uno show con giochi di luce e di suoni. Al Pian di Nave è stata quindi allestita un’installazione interattiva, concettualmente affine all’Eni Carpet, che darà al pubblico la possibilità di far risuonare una melodia inedita, “Energia Unica”, realizzata raccogliendo e campionando suoni diversi che appartengono alla quotidianità di tutti noi.

"Da quando abbiamo iniziato a sponsorizzare il Festival, abbiamo triplicato le vendite. Sono certo che in parte questo risultato è anche frutto della simpatia che la presenza a Sanremo ha generato, perché essere qui vuol dire essere un pezzettino della bandiera italiana", ha detto Massimo Nalli, Presidente e Ceo di Suzuki Italia. "Per questo Suzuki è al fianco del Festival di Sanremo, ancora una volta. Per Suzuki è un privilegio, un onore. Perché siamo giapponesi e in Giappone servire è un privilegio. E a noi piace essere utili. Il Suzuki Stage di Piazza Colombo è proprio l'interpretazione di questa mission: ci permette di essere utili, di offrire qualcosa ai nostri clienti ma anche a tutti gli altri".