Pubblicità: Rossotono sceglie la comicità di Micidial per la nuova campagna con Maria Grazia Cucinotta

La content factory di Maccio Capatonda si è aggiudicata l’incarico tramite gara. Il primo di una serie di spot è on air dal 13 luglio fino al 16 agosto con un articolato piano multicanale gestito internamente da Apulia Distribuzione

Rossotono, insegna di Apulia Distribuzione, punta sulla comicità per la sua nuova comunicazione e sceglie come partner creativo - dopo gara - Micidial, la content factory di cui è direttore creativo Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda.

La campagna, intitolata "Ogni scusa è buona", vede ancora una volta protagonista Maria Grazia Cucinotta ed è al debutto da oggi, 13 luglio.

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La creatività si basa su un insight semplice: nei supermercati Rossotono si sta così bene che i clienti si inventano le scuse più improbabili pur di non uscire dal punto vendita. Il primo soggetto, dedicato all'estate e in pianificazione fino al 16 agosto, è ambientato nel parcheggio di un supermercato. Un ragazzo continua a rientrare nel negozio con motivazioni sempre meno credibili - dal pane dimenticato alle patatine, fino al balsamo per capelli nonostante sia rasato - mentre Maria Grazia Cucinotta osserva divertita la scena insieme a un commesso, commentando: “Ogni scusa è buona per restare da Rossotono”. Nel finale è proprio l'attrice a cedere alla tentazione, dichiarando di dover acquistare "l'ammorbidente per le finestre" pur di restare ancora qualche minuto tra le corsie. Chiude lo spot il payoff "Rossotono. La spesa che ci piace".

La campagna è concepita come una narrazione multisoggetto, con ulteriori episodi in arrivo, e trasforma i punti vendita in un palcoscenico di gag surreali costruite attorno al linguaggio della commedia.

Il piano media, messo a punto direttamente da Apulia Distribuzione, prevede una distribuzione multicanale dello spot, nel formato principale da 30 secondi. La campagna sarà pianificata dall’azienda su TV in streaming (Netflix, Prime Video, Mediaset, Sky e Rai), social media (Meta, TikTok, LinkedIn, YouTube e Spotify), radio (Radio Norba, Radio Italia Anni 60, Radio RGS e Radio Marte), affissioni out of home, materiali di comunicazione in-store e testate giornalistiche cartacee e digitali.

“Con ‘Ogni scusa è buona’ portiamo il racconto di Rossotono sul terreno della commedia, senza rinunciare a ciò che ci definisce: la qualità dei freschi, l'accoglienza dei nostri punti vendita e il legame con il territorio. Maria Grazia Cucinotta è l'elemento di continuità naturale di questo percorso: il suo calore e la sua ironia raccontano meglio di qualsiasi slogan perché da Rossotono le persone stanno così bene. Con Micidial abbiamo scelto un linguaggio coraggioso e divertente, capace di distinguere la nostra comunicazione nel panorama della GDO”, dichiara Vito Igino, responsabile marketing di Apulia Distribuzione.

Dall'agenzia spiegano invece l'obiettivo creativo del progetto: “Volevamo scardinare i cliché della comunicazione della GDO con un linguaggio fresco, memorabile e decisamente fuori dagli schemi. Lavorare con un'icona come Maria Grazia Cucinotta ci ha permesso di giocare con i contrasti, unendo la sua eleganza alla nostra cifra stilistica tipicamente irriverente e mai scontata”.

Con questa nuova campagna, Rossotono punta a rafforzare il proprio posizionamento facendo leva sull'intrattenimento, mantenendo al centro del racconto i valori dell'insegna: qualità, convenienza e legame con il territorio.

Apulia Distribuzione conta attualmente 320 punti vendita in sei regioni italiane, oltre al format Cash&Carry Tuttorisparmio. Nel 2025 il gruppo ha registrato un fatturato di 909 milioni di euro, in crescita del 2,5% rispetto all'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere il miliardo di euro entro il 2027. In Puglia è il secondo operatore della distribuzione moderna secondo Circana Top Trade, con una quota di mercato del 18,1%.

Chi ha lavorato alla nuova campagna di Rossotono. I credits

Ecco chi ha lavorato alla nuova campagna pubblicitaria di Rossotono "Ogni scusa è buona" con Maria Grazia Cucinotta.