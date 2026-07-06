GNV lancia "Il tuo traghetto" con Federica Pellegrini, per la prima volta Ambassador del brand

Lo spot firmato Pair gioca sull'aspettativa legata al ritorno in acqua della campionessa, già madrina delle navi GNV Polaris, Orion e Aurora. On air dal 12 al 18 luglio su TV nazionale, locale e radio

GNV ha presentato il nuovo spot televisivo della campagna estiva "Il tuo traghetto", con Federica Pellegrini protagonista per la prima volta nel ruolo di Ambassador del brand. Lo spot è ideato e realizzato da Pair, agenzia partner della Compagnia dal 2024 per progetti di comunicazione, phygital marketing e content production.

La collaborazione nasce da un rapporto già consolidato: Pellegrini è stata madrina delle tre più recenti navi della Compagnia: GNV Polaris, GNV Orion e GNV Aurora, costruito attorno a valori condivisi come il rapporto con il mare, la fiducia e la capacità di affrontare nuove sfide.

Il concept dello spot parte da una scena costruita ad hoc: durante una conferenza stampa, Pellegrini annuncia a sorpresa "Ho deciso. Torno in acqua." Un ritorno che non riguarda le competizioni sportive, ma diventa l'occasione per invitare il pubblico a bordo di GNV, dove il viaggio sul mare è parte integrante della vacanza.

Lo spot è disponibile nei formati da 30 e 15 secondi. La versione da 15 secondi sarà on air dal 12 al 18 luglio, all'interno di un piano media da 200 passaggi complessivi tra TV nazionale, TV locale e radio: Canale 5, Italia 1, Rete 4 e TGcom24, oltre a Telenord 11 Liguria dal 14 al 18 luglio, con presenza in streaming su Telenord.it e app. Il piano comprende anche le emittenti radiofoniche RMC e R105.

Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV, ha spiegato la scelta della testimonial sottolineando la condivisione di valori profondi: “Il legame con l'acqua e il mare, insieme a determinazione, passione, eleganza e autorevolezza, elementi che rappresentano sia la sua storia sia l'identità della Compagnia”. Della Valle ha aggiunto un ringraziamento a Pair, “partner con cui collaboriamo da oltre un anno su progetti di branding e comunicazione”, sottolineando come la conoscenza del brand abbia permesso di “costruire un percorso coerente e condiviso”.

Paolo Puccini, Co-Founder e Chief Creative Officer di Pair, ha raccontato l'approccio creativo: “L'obiettivo era trovare un'idea capace di essere immediata e concreta. Federica Pellegrini porta con sé valori di eccellenza e fiducia che dialogano in modo naturale con l'identità di GNV”, spiegando che lo spot parte «da un'attesa fortemente legata al suo immaginario sportivo» per trasformarla “in un messaggio chiaro sul viaggio via mare”.