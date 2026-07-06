Miniso sceglie Milano per il lancio della sua prima campagna pubblicitaria in Italia

Miniso, catena di negozi specializzata nella vendita di beni per la casa e di consumo tra cui cosmetici, cancelleria, giocattoli e utensili da cucina, sceglie Milano per il lancio della sua prima campagna pubblicitaria in Italia.

Fondata nel 2013 a Guangzhou, in Cina, Miniso oggi conta oltre 8.400 store in più di 110 Paesi e regioni del mondo ed è presente nelle principali capitali globali, da New York a Londra, da Parigi a Dubai, con una community globale che supera 1,4 miliardi di consumatori. In Italia, dove la crescita continua a registrare risultati significativi, la rete ha raggiunto quasi 70 negozi distribuiti nelle principali città e destinazioni commerciali.

Ora, per il brand, è il momento della prima campagna pubblicitaria italiana.

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Al centro della campagna c’è il pupazzetto Yoyo, uno dei personaggi più famosi dell'universo creativo dell’azienda. Proprio Yoyo è in questi giorni protagonista di una campagna di brand awareness Out of Home nel cuore di Milano, che comprende una maxi-affissione in Corso Buenos Aires fino al 15 luglio e un Truck LED itinerante attraverseranno alcuni dei punti più frequentati della città.

Parallelamente, la campagna è anche in pianificazione su display digitale, con un focus particolare su MilanoToday.

Negli store aderenti, inoltre, è attiva una speciale iniziativa promozionale: con una spesa minima effettiva di 19,99 euro in un unico scontrino, i clienti riceveranno una Tear & Reveal Card che permetterà di ottenere uno sconto di 10 euro su un successivo acquisto con spesa minima di 25 euro, fino a esaurimento scorte.

Tutti gli asset creativi, compresi i visual della campagna OOH, sono stati realizzati dal team interno di design di Miniso, così come la pianificazione media, che è stata gestita interamente dal team marketing interno dell’azienda.