Al via la nuova campagna Leapmotor B05 firmata da Leo Burnett Torino per Stellantis

Il film è diretto da Romain Chassaing e prodotto da Mercurio. Il media plan prevede una strategia media integrata che si compone di una parte digital, social e declinazioni ATL

È on air la nuova campagna internazionale dedicata al suv Leapmotor B05. A firmare la produzione del film, ideato da Leo Burnett Torino per Stellantis, è Mercurio Cinematografica.

Diretto da Romain Chassaing, il film racconta la nuova B05 attraverso un linguaggio visivo che unisce live action, cultura gaming e animazione contemporanea, dando vita a un racconto immersivo. Il progetto si compone anche di una parte digital che, oltre a un adattamento della creatività ATL, propone un’amplificazione con la creazione di contenuti nativi per i canali digitali, sia fotografici che video: contenuti che verranno diffusi attraverso i canali del brand e su Meta, Linkedin, TikTok e YouTube, grazie ad una strategia media integrata a supporto.

Ambientato in una sala giochi, il film accompagna lo spettatore in un viaggio che evolve progressivamente verso una dimensione sempre più cinematografica, trasformando le principali innovazioni della vettura in parte integrante della narrazione.

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Le riprese si sono svolte a Vilnius, in Lituania, dove Mercurio ha coordinato una produzione internazionale caratterizzata da un’importante integrazione tra live action e visual effects. Il progetto ha richiesto una stretta collaborazione tra reparto produzione, effetti visivi e post-produzione per costruire un universo visivo coerente, capace di fondere perfettamente elementi reali e digitali.

La post-produzione è stata affidata a Mathematic Paris, che ha sviluppato il complesso lavoro di VFX, compositing e finishing, contribuendo alla costruzione dell’identità estetica del film e alla perfetta integrazione tra immagini dal vivo e grafica ispirata al mondo dei videogiochi.

Con questo progetto, Leo Burnett Torino, Stellantis, Mercurio, Romain Chassaing e Mathematic Paris firmano un film dal linguaggio contemporaneo che interpreta la mobilità attraverso l’immaginario della cultura digitale, confermando come creatività, tecnologia e produzione possano convergere in un racconto capace di parlare a una nuova generazione di automobilisti.