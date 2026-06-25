Retail media oltre l'e-commerce: il modello di Locala tra dati, spazio e tempo

Daria D'Addazio, VP Sales di Locala Italia, spiega come la piattaforma collega comportamento online e offline dei consumatori per attivare strategie direct to store

A margine di Engage Conference | Retail Media Strategies, Daria D'Addazio, VP Sales di Locala Italia, ha spiegato in un'intervista come la piattaforma si distingua in un mercato del retail media sempre più affollato.

Il valore aggiunto di Locala, secondo D'Addazio, sta nel superare i confini tradizionali del retail media, intesi come e-commerce, sito web del brand o app, per trasformarlo in una leva attivabile anche nel mondo fisico. La piattaforma lavora non solo con dati di navigazione online o di acquisto, ma li arricchisce con dati di GeoBehaviour, collegandosi al comportamento quotidiano del consumatore nel mondo reale. Questo consente di attivare strategie direct to store sul last mile, monitorando KPI fondamentali per il retailer fisico come le visite in negozio e gli uplift generati dalle campagne.

Sul tema della rilevanza contestuale, D'Addazio individua tre elementi alla base del modello Locala: dato, spazio e tempo. Per il programmatic digital OOH, partendo da dati di audience come brand affinity o place visit di un determinato retailer, la piattaforma identifica le aree ad alta affinità con il target e attiva i pannelli nelle fasce orarie più rilevanti, ad esempio la pausa pranzo o il ritorno a casa dall'ufficio. Sul canale mobile, Locala attiva strategie di prossimità sugli store del cliente per generare un "remind dell'ultimo secondo", oppure sui negozi dei competitor per attività di conquesting mirato. Il cerchio si chiude con il canale Connected TV, che raggiunge gli utenti nelle fasce serali al momento del rientro a casa, con una pianificazione sempre data driven basata sulle aree e i CAP a maggiore affinità con il target.

Interrogata sulla percezione diffusa del retail media come semplice inserzione banner sull'e-commerce, D'Addazio ribadisce che per Locala si tratta della «capacità di trasformare un patrimonio dati del retailer in strategie media attivabili». I dati dei retailer ,legati a carte fedeltà, storico di acquisto e rapporto quotidiano con il consumatore, vengono utilizzati per costruire audience ad hoc attraverso la piattaforma proprietaria e la sua componente di Planning Agents, permettendo di identificare le aree ad alta affinità a livello territoriale e attivare strategie che vanno dal nazionale al multilocale.